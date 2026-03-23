Projekt Future 500
Može li Europa još uvijek stvarati tvrtke vrijedne tisuću milijardi eura? Orešković za N1 o inicijativi koja vjeruje da - može
U ekskluzivnom razgovoru za N1 Stjepan Orešković iz Bosqar Investa te IEDC Poslovne škole Bled otkrio je detalje ambicioznog projekta Future 500 koji bi mogao redefinirati ekonomsku kartu starog kontinenta.
Dok se Europa suočava s ozbiljnim izazovom globalne konkurentnosti, Orešković poručuje kako rješenje nije u pukom traženju novih ideja, jer njih Europa ima napretek, već u stvaranju snažnog financijskog i strateškog okvira koji će omogućiti da taj kapital i znanje ostanu unutar europskih granica. Zabrinjavajući podaci pokazuju da mnogi uspješni europski projekti u ključnim fazama rasta spas i kapital traže u Sjedinjenim Američkim Državama ili Kini, a inicijativa Future 500, pokrenuta u suradnji s Atlantic Councilom i IEDC – Bled School of Management, osmišljena je - kaže - upravo kako bi zaustavila taj egzodus inovacija.
Središnji stup ove inicijative je razvoj sofisticiranog algoritma i metodologije pod nazivom Future 500 Index. Riječ je o indeksu koji nije zamišljen da služi samo za puko rangiranje, već predstavlja napredni analitički sustav koji će po prvi put precizno identificirati 500 najperspektivnijih "scale-up" kompanija iz Srednje i Jugoistočne Europe te šire regije. Kroz ovaj algoritam, projekt mapira tvrtke s najvećim potencijalom za eksponencijalni rast, pretvarajući proces odabira budućih globalnih lidera u egzaktnu znanost o skaliranju. Time se osigurava da investicije i politička podrška dođu do onih koji doista mogu postati europski gospodarski šampioni i nositelji suverenosti u idućim desetljećima.
U priloženom videu možete saznati više o tome kako "Trillion Growth Playbook" planira mobilizirati privatni i mirovinski kapital te kakvu ulogu u cijelom procesu igra geopolitika rasta i proširenje Europske unije. Ovaj razgovor poslužio je i kao uvertira za susret i događaj u Bruxellesu, gdje će se u utorak, 24. ožujka, u srcu europske administracije okupiti vodeći povjerenici, premijeri i investitori na službenom kick-offu projekta "Champions of Growth". N1 će sutra pratiti događanja iz Bruxellesa, donoseći vam ključne poruke s lansiranja inicijative koja teži osigurati da Europa prestane biti samo promatrač i postane aktivni pobjednik u globalnoj utrci za tehnološku i ekonomsku dominaciju.
