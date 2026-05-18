Bosqar preuzima 100 posto PIK-a Vrbovec

Bosqar Invest i Fortenova grupa objavili su danas da su potpisali ugovor o kupoprodaji poslovnih udjela (SPA) kojim Bosqar Invest planira preuzeti 100 posto udjela u PIK Vrbovcu, jednom od vodećih hrvatskih proizvođača mesa i mesnih prerađevina.
Po završetku transakcije, PIK Vrbovec pridružit će se BOSQAROVOJ Future Food vertikali, uz Panvita Grupu, vodeću slovensku poljoprivredno-prehrambenu grupu, i Mlinar Grupu, vodeću pekarsku grupaciju u Adria regiji. Transakcija se planira provesti u partnerstvu s postojećim dioničarima, obitelji Polanič.
Glavna skupština društva BOSQAR d.d. usvojila je 11. svibnja odluku o povećanje temeljnog kapitala putem sekundarne javne ponude dionica (SPO), a prikupljena sredstva namijenjena su prvenstveno financiranju najavljenog stjecanja 100 posto udjela u PIK Vrbovcu, ali i drugim M&A prilikama unutar ključnih poslovnih vertikala grupe.
Zaključenje transakcije ostaje podložno ispunjenju propisanih preduvjeta, uključujući dobivanju regulatornih odobrenja nadležnih tijela te finalizacije okvira financiranja.
S obzirom na strukturu transakcije, cijena će biti konačno utvrđena prilikom zaključenja.
Darko Horvat, predsjednik Uprave BOSQAR d.d.-a, holding kompanije BOSQAR INVEST grupe, izjavio je:
„Potpisivanje SPA ugovora važan je korak u procesu planiranog preuzimanja PIK Vrbovca i daljnjeg razvoja BOSQAROVE prehrambene poslovne vertikale. Uvjereni smo da PIK Vrbovec, zajedno s Panvitom i Mlinarom, može činiti snažnu regionalnu prehrambeno-poljoprivrednu platformu usmjerenu na dugoročni rast, operativnu izvrsnost i jačanje otpornosti opskrbnih lanaca u regiji.
Pred nama je sada završna faza procesa koja uključuje ishođivanje regulatornih odobrenja i ispunjenje preostalih uvjeta za zaključenje transakcije. Nastavit ćemo pravovremeno obavještavati javnost o svim relevantnim koracima.“
Stvaranje vodeće regionalne grupacije za svježu hranu
Kao što je ranije komunicirano, podložno potpisivanju ugovora o kupoprodaji poslovnih udjela i ispunjenju svih potrebnih uvjeta i regulatornih odobrenja, Future Food vertikala BOSQAR INVEST grupe, temeljem javno dostupnih financijskih izvještaja za 2024. godinu, imala bi prihode od oko 640 milijuna eura i oko 4800 zaposlenika, što bi je pozicioniralo kao vodeću grupaciju za svježu hranu u regiji.
Objedinjena platforma temeljila bi se na visoko integriranoj poljoprivrednoj proizvodnoj bazi, koja bi obuhvaćala više farmi, preko 120.000 tona godišnje proizvodnje mesa, voća, povrća i pekarskih proizvoda, tri najnaprednija pogona za preradu u regiji, kapacitet stoke od oko 120.000 svinja i 4,5 milijuna brojlerskih pilića.
Podložno prethodnom regulatornom odobrenju nadležnih tijela i finalizaciji ulaganja u PIK Vrbovec, očekuje se da će BOSQAR INVEST, na pro forma osnovi i u okviru svog trenutnog opsega, ostvariti više od jedne milijarde eura godišnjih prihoda i preko 100 milijuna eura EBITDA-e na pro forma konsolidiranoj osnovi u 2026. godini.
