Prosječna mirovina "iznenada" porasla: HZMO je u nju uračunao i godišnji dodatak

Osim što prosječna mirovina s godišnjim dodatkom zvuči bolje, ona popravlja i podatak o udjelu mirovine u plaći. On se sada u ovom najnovijem prikazu penje na 47,2 posto za sveukupnu prosječnu mirovinu. Godišnji dodatak od prosječnih mjesečnih 5,09 eura uračunat je i za mirovine koje se isplaćuju prema međunarodnim ugovorima, njih oko 191.000 kojima se prosječna primanja na ovaj način penju na 191 euro. Zanimljivo je da godišnji dodatak, uračunat u ukupna prosječna primanja, nije uračunat u prosjek prema vrstama mirovina, tako da su one ostale iste kao i prije isplate dodatka, a koji se prikazuje u zasebnoj tablici.