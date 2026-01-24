za 16 eura
Prosječna mirovina "iznenada" porasla: HZMO je u nju uračunao i godišnji dodatak
Prosječna mirovina iznenadno je porasla za 16 eura. Zavod za mirovinsko osiguranje je, naime, naknadno u prosjek umirovljeničkih primanja za prosinac uračunao i isplaćeni godišnji dodatak. Pritom ga je prikazao na mjesečnoj razini, premda je isplaćen u cijelosti. To znači da će godišnji dodatak od prosječnih 177 eura biti prikazan kroz prosječne mirovine tijekom cijele godine, jer statistika tako izgleda povoljnije.
Prosječna plaća porasla je za 28 eura te za studeni iznosi 1.498 eura. Srušilo je to udio stagnirajuće sveukupne prosječne mirovine od 689 eura na 46 posto. Gleda li se samo ‘radnička’ prosječna mirovina od 561 euro, udio mirovine u plaći pada na 37 posto. Ipak, na ove isplate u siječnju Zavod za mirovinsko osiguranje dodao je i godišnji dodatak, isplaćen umirovljenicima prvi put u prosincu, piše Mirovina.hr.
Prosječna mirovina popela se na 706 eura s dodatkom
Prosječna mirovina isplaćena u prosincu iznosila je 611 eura za svih oko 1,2 milijuna korisnika. HZMO prikazuje i prosječnu sveukupnu mirovinu koja je prije isplate godišnjeg dodatka iznosila 689 eura. Sada je na isplati mirovina u siječnju za prosinac u taj prosjek uračunat i godišnji dodatak na mirovinu. Pritom nije uračunat cijeli iznos godišnjeg dodatka, već njegov mjesečni udio. To znači da će godišnji dodatak, podijeljen s 12 mjeseci, biti prikazan u svakom daljnjem prosjeku mirovina.
Na taj se način prosječna sveukupna mirovina, u koju su uključene i sve one prema posebnim propisima, a izbačene one prema međunarodnim ugovorima, za prosinac popela na 706 eura. Povećanje je to za 16,54 eura mjesečno, odnosno za oko 198 eura godišnje. Kada gledamo svih 1,2 milijuna umirovljenika, prosjek primanja je bio 611 eura, a po novom je 626 eura, odnosno za 14,76 eura veći, što daje prosječni iznos godišnjeg dodatka od 177,15 eura.
Dodatak uračunat samo u ukupni mirovinski prosjek
Vlada sada može reći da je prosječna mirovina prešla iznos oko 700 eura, kako su i obećali. Ipak, diskutabilno je godišnji dodatak, isplaćen u cijelosti, prikazivati na mjesečnoj razini kao dio svake iduće isplaćene mirovine. Vlada ima za cilj do kraja mandata 2028. godine podići prosječnu mirovinu na više od 800 eura. To bi mogli postići kroz redovna polugodišnja usklađivanja, ali i rast prijevremenih i invalidskih mirovina od 1. siječnja 2026. godine.
Osim što prosječna mirovina s godišnjim dodatkom zvuči bolje, ona popravlja i podatak o udjelu mirovine u plaći. On se sada u ovom najnovijem prikazu penje na 47,2 posto za sveukupnu prosječnu mirovinu. Godišnji dodatak od prosječnih mjesečnih 5,09 eura uračunat je i za mirovine koje se isplaćuju prema međunarodnim ugovorima, njih oko 191.000 kojima se prosječna primanja na ovaj način penju na 191 euro. Zanimljivo je da godišnji dodatak, uračunat u ukupna prosječna primanja, nije uračunat u prosjek prema vrstama mirovina, tako da su one ostale iste kao i prije isplate dodatka, a koji se prikazuje u zasebnoj tablici.
Podsjetimo, godišnji dodatak isplaćen je 19. prosinca svim umirovljenicima u iznosu od 6 eura za svaku godinu staža. Pravo je ostvarilo 1.228.090 korisnika mirovina, za što je osigurano 217,5 milijuna eura iz državnog proračuna. Rashodi za mirovine sve su veći. U ovoj godini za mirovine i ostala mirovinska primanja bit će potrebno izdvojiti oko 10,3 milijardi eura, od čega se tek nešto više od šest milijardi eura namiruje iz uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje.
