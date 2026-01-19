HZMO potvrdio: Uvećane mirovine stižu prije roka

Osim usklađivanja, novim Zakonom o mirovinskom osiguranju od 1. srpnja predviđeno je i ukidanje penalizacije prijevremenih mirovina onim umirovljenicima koji imaju 70 ili više godina. Ipak, ova izmjena stupila je na snagu tek od 1. siječnja ove godine, a rok za provedbu HZMO ima do kraja ožujka. Obuhvatit će to 127.000 korisnika kojima će prosječna mirovina ukidanjem penalizacije rasti za oko 56 eura. Umirovljenici smatraju da penalizaciju treba ukinuti sa 65 godina, kada se stječe uvjet za starosnu mirovinu, o čemu smo pisali ovdje. Isto tako, zamjeraju što i ova isplata kasni u odnosu na datum donošenja zakona i samu provedbu.