Usklađivanje od dva posto
HZMO potvrdio: Uvećane mirovine stižu prije roka
Mirovine su od 1. siječnja 2026. već rasle, ali umirovljenici moraju čekati na isplatu. Rast mirovina usklađivanjem iznosi oko dva posto, ali isplata će biti tek u travnju. Ukinuta je i penalizacija onima sa 70 i više godina, dok su invalidske mirovine povećane za deset posto. Rok za isplatu povećanja ovih mirovina je do kraja ožujka, ali iz Zavoda za mirovinsko osiguranje za portal Mirovina kažu da je ona planirana i prije zakonskog roka.
Umirovljenici od 1. siječnja čekaju rast mirovina. Rezultat je to redovnog polugodišnjeg usklađivanja, ali i zakonskih izmjena. Nažalost, na isplatu će morati pričekati do travnja, a iz Zavoda za mirovinsko osiguranje portal Mirovina.hr doznaje da je ona planirana i prije zakonskog roka.
Usklađivanje mirovina od siječnja će iznositi svega oko dva posto, kako je najavio ravnatelj HZMO-a Ivan Serdar. Mirovine se usklađuju dvaput godišnje prema kretanjima indeksa cijena i prosječne plaće u prethodnom polugodištu. Kako je inflacija usporila, a plaće su stagnirale posljednjih šest mjeseci 2025. u odnosu na prvu polovicu godine, rezultat je malen. Na prosječnu sveukupnu mirovinu od 689 eura, usklađivanje će donijeti svega 14 eura, a mnogima i manje.
Problem kod usklađivanja je i rok isplate. Naime, siječanjsko usklađivanje HZMO uvijek isplaćuje tek u travnju sa zaostacima za prethodne mjesece. Jedan od razloga je čekanje podatka Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj plaći za prosinac, a koji će biti poznat tek krajem veljače. Nakon toga je potrebno sazvati Upravno vijeće, donijeti odluku i povećanje primijeniti na sve mirovine.
Upravo zbog kasnije isplate je stranka ‘Hoćemo pravedno’ odlučila usklađivanje mirovina poslati na Ustavni sud. Predsjednica stranke, Dragica Trumbetaš kaže da umirovljenici tako čekaju devet mjeseci kako bi osjetili realni efekt rasta mirovina uslijed povećanja troškova života i plaća te time mnogo gube. Prijedlog za ocjenu ustavnosti je u izradi i za tjedan dana bi se mogao naći na sudu
Prijevremene mirovine veće za oko 56 eura
Osim usklađivanja, novim Zakonom o mirovinskom osiguranju od 1. srpnja predviđeno je i ukidanje penalizacije prijevremenih mirovina onim umirovljenicima koji imaju 70 ili više godina. Ipak, ova izmjena stupila je na snagu tek od 1. siječnja ove godine, a rok za provedbu HZMO ima do kraja ožujka. Obuhvatit će to 127.000 korisnika kojima će prosječna mirovina ukidanjem penalizacije rasti za oko 56 eura. Umirovljenici smatraju da penalizaciju treba ukinuti sa 65 godina, kada se stječe uvjet za starosnu mirovinu, o čemu smo pisali ovdje. Isto tako, zamjeraju što i ova isplata kasni u odnosu na datum donošenja zakona i samu provedbu.
Od 1. siječnja rastu i invalidske mirovine za oko deset posto. Odnosi se to na čak 212.000 korisnika invalidskih mirovina, a za koje se očekuje prosječno povećanje od oko 74 eura. Rok za isplatu uvećanih mirovina i u ovom je slučaju do kraja ožujka. Pitali smo HZMO hoće li isplata ipak krenuti već u veljači za siječanj ili će umirovljenici morati čekati sve do ožujka ili travnja da im se isplate veće mirovine sa zaostacima.
Isplata uvećanih mirovina planira se i ranije od roka
"Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje odredit će novu mirovinu korisnicima invalidske mirovine i prijevremene starosne mirovine po službenoj dužnosti od 1. siječnja 2026., najkasnije do kraja ožujka ove godine. No, isplata uvećanih mirovina planira se i ranije od zakonski definiranog roka, o čemu ćemo pravovremeno informirati javnost", kazali su iz HZMO-a.
Uz to su potvrdili ono što je već javno i komunicirao njihov ravnatelj Serdar, da će 127.000 korisnika prijevremene starosne mirovine ostvariti pravo na ukidanje smanjenja polaznog faktora. Očekuje se i da će u 2026. godini oko 219.000 korisnika invalidske mirovine ostvariti pravo na povećanje mirovinskog faktora za izračun visine invalidske mirovine, po općem ili posebnom propisu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare