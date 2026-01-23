Plenković odgovorio Milanoviću: Situacija je ovdje malo obrnuta

"Mislim da je situacije ovdje malo obrnuta. Poziv Trumpa dobio sam ja u svojstvu predsjednika Vlade. Taj je poziv stigao praktički u ponedjeljak. Mi smo na razini Vlade zatražili ministarstvo vanjskih poslova da prouči međunarodno - pravne aspekte tog dokumenta. Kad se to sve skupa prouči, informirat ćemo predsjednika i dati mu relevantne informacije i analize pa ćemo u procesu koji slijediti razgovarati. Ovdje je Vlada ta koja vodi ta proces. Moramo surađivati u oblikovanju i provođenju. Ovo jest jedno od pitanja oko kojeg se slažem da treba konzultacije zato nismo ni poduzimali nikakve nagle poteze", rekao je Plenković i dodao da treba jedna vrsta političke odluke i procijene koja zahtijeva određeno vrijeme.