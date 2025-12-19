Dijelu umirovljenika godišnji dodatak neće pokriti cijeli staž: Ovo je razlog

Za određivanje iznosa godišnjeg dodatka na mirovinu, koji se isplaćuje od danas, u obzir se uzimaju ostvarene pune godine staža. No kod onih koji su svoj staž za mirovinu ostvarili u Hrvatskoj i inozemstvu u računicu ulazi samo jedan dio.
Isplata godišnjeg dodatka za 1,2 milijuna umirovljenika započinje danas, objavili su prije koji dan premijer Andrej Plenković i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).
Riječ je o dodatku koji se isplaćuje jednom godišnje, a zamjenjuje dosadašnje jednokratne dodatke, za koje je država u proteklih nekoliko godina utrošila više od 800 milijuna eura. Sad će pak biti izdvojeno 217,5 milijuna eura, a prvi put će ga, za razliku od ranije, dobiti svi umirovljenici.
Godišnji dodatak se, za razliku od mirovine, temelji na punim godinama staža. Ranijom je odlukom određeno da će on iznositi šest eura po godini staža, što znači da će netko s 15 godina staža dobiti 90 eura, s 30 godina 180 eura, a s 40 godina staža 240 eura dodatka, piše tportal.
Izuzeci od pravila
Kako se svota dodatka može podijeliti s 12 mjeseci tako da svaki mjesec vrijedi 50 centi, oni koji imaju nedovršenu godinu staža bit će zakinuti za najmanje 50 centi, a najviše 5,50 eura, ovisno o broju odrađenih mjeseci koji ne ulaze u izračun.
Isto tako, primateljima vlastite i dijela obiteljske mirovine u računicu ulaze samo njihove ostvarene godine staža, unatoč tome što obiteljski umirovljenici primaju dodatak temeljem staža preminulog bračnog ili izvanbračnog partnera.
Izostavljeno iz računice
Treba reći da staž za određivanje mirovine obuhvaća staž osiguranja, staž osiguranja s povećanim trajanjem, poseban staž, pridodani staž i dodani staž, odnosno staž na temelju kojeg je određena visina mirovine. No ne obuhvaća staž stečen u inozemstvu.
Kako su za tportal objasnili iz HZMO-a, "u Zakonu o mirovinskom osiguranju jasno je navedeno da se visina godišnjeg dodatka na mirovinu određuje kao umnožak punih godina mirovinskog staža za određivanje mirovine u hrvatskom mirovinskom osiguranju i vrijednosti godišnjeg dodatka utvrđene za jednu godinu mirovinskog staža. Shodno navedenom, korisniku razmjernog dijela mirovine visina godišnjeg dodatka odredit će se prema broju punih godina mirovinskog staža na temelju kojeg je određena visina mirovine iz hrvatskog mirovinskog osiguranja, neovisno je li u Republici Hrvatskoj navršio 15 godina mirovinskog staža ili manje".
Logično je da država ne želi financijski honorirati rad za koji nisu uplaćeni porezi i doprinosi u Hrvatskoj, no to ujedno znači i da će dobar dio od 192.200 primatelja mirovina po međunarodnim ugovorima dobiti 'mrvice'. Naime njihov staž u Hrvatskoj uglavnom je manji od 15 godina, što je inače uvjet za odlazak u mirovinu. To znači i da će im na račune sjesti manje od 90 eura, koliko iznosi dodatak za tih 15 godina staža.
