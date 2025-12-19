Dijelu umirovljenika godišnji dodatak neće pokriti cijeli staž: Ovo je razlog

Logično je da država ne želi financijski honorirati rad za koji nisu uplaćeni porezi i doprinosi u Hrvatskoj, no to ujedno znači i da će dobar dio od 192.200 primatelja mirovina po međunarodnim ugovorima dobiti 'mrvice'. Naime njihov staž u Hrvatskoj uglavnom je manji od 15 godina, što je inače uvjet za odlazak u mirovinu. To znači i da će im na račune sjesti manje od 90 eura, koliko iznosi dodatak za tih 15 godina staža.