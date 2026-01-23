Troškovi za mirovine opet povećani: Evo koliko će država trebati novca za umirovljenike

Lani je umirovljenicima isplaćen i prvi godišnji dodatak na mirovinu, a koji će se nastaviti isplaćivati i dalje kao trajno pravo u mirovinskom sustavu. Dodatak je sada iznosio šest eura po godini staža, za što je iz državnog proračuna osigurano više od 217 milijuna eura. Manje je to nego što je Vlada, primjerice, umirovljenicima isplatila 2024. kroz pomoći zbog ublažavanja posljedica rasta troškova života, a koje su iznosile 253 milijuna eura. Međutim, umirovljenici su lani, osim godišnjeg dodatka, dobili i uskrsnice od 50 eura, za čiju je isplatu osigurano 62 milijuna eura. Ukupno je tako dodatno izdvajanje za umirovljenike bilo veće nego u prethodnoj godini.