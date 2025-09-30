U kojim europskim zemljama se plaća porez na bogatstvo?

Porez na bogatstvo u Švicarskoj karakteriziraju relativno niski pragovi oslobođenja, koji se razlikuju po kantonima. Prema OECD-u, to znači da porez ne zahvaća samo najbogatije, već i velik dio srednje klase. Primjerice, u Zürichu porez počinje već od 80.000 CHF (85.560 eura) za samce, uz početnu stopu od 0,05 posto. Za bračne parove i samohrane roditelje prag se podiže na 159.000 CHF (170.090 eura). Stopa postupno raste do 0,3 posto za imovinu veću od 3,262 milijuna CHF (3,49 milijuna eura) za samce i 3,342 milijuna CHF (3,58 milijuna eura) za bračne parove i roditelje s malom djecom.