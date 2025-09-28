bijelo zlato
U Njemačkoj pronađeno jedno od najvećih nalazišta litija na svijetu: Što to znači za budućnost Europe?
Njemačka tvrtka Neptune Energy, poznata po istraživanju i proizvodnji nafte i plina, prošle je godine dobila prvu dozvolu za proizvodnju litija u zemlji, a sada je potvrdila postojanje 43 milijuna tona ekvivalenta litij-karbonata (LCE) u regiji Altmark u Saskoj-Anhaltu.
Mijenja perspektivu za litijske baterije
Otkriće bi moglo promijeniti perspektivu opskrbe sirovinama za baterije u Njemačkoj i Europi.
Neptune Energy se primarno bavi istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina, no sve više ulaže u projekte s niskim udjelom ugljika i obnovljive izvore energije. Tvrtka je bila prva u Njemačkoj koja je dobila proizvodnu dozvolu za litij, a posjeduje i tri istraživačke licence za litij u regiji Altmark.
Prirodni plin se u Altmarku proizvodi više od pola stoljeća, a brojni stari i aktivni bušotinski otvori i dalje omogućuju pristup dubokim podzemnim slojevima, uključujući i slanu vodu.
Tri pilot projekta
U studenom prošle godine Neptune Energy pokrenuo je pilot-projekt za ekstrakciju litija iz takve slane vode s francuskim tehnološkim partnerom Geolithom. Tvrtka koristi ekološki prihvatljiv postupak poznat kao izravna ekstrakcija litija (DLE) iz slane vode, koji ne uključuje površinski kop, bazene za isparavanje ni velika zemljišta.
U lipnju je tvrtka pustila u rad drugu pilot-postrojenje, koje isporučuje kalifornijska Lilac Solutions, za proizvodnju baterijskog litija pomoću procesa ionske izmjene.
Drugi pilot završen je u kolovozu, prije planiranog roka za rad do 2026. godine.
Treći pilot-projekt pokrenut je sredinom rujna radi ispitivanja procesa adsorpcije. Pod uvjetom dobivanja daljnjih rudarskih dozvola, uslijedit će demonstracijska faza s potpuno integriranim postrojenjem za ekstrakciju kao sljedeći korak prema komercijalnoj proizvodnji, naveli su iz tvrtke.
Altmark sadrži 43 milijuna tona ekvivalenta litij-karbonata
Prema početnoj internoj procjeni Neptune Energyja, regija Altmark sadržavala je 70 milijuna tona litij-karbonata, dovoljno za godišnju proizvodnju od 25.000 tona – dostatno za baterije za oko 500.000 električnih vozila.
Neovisna procjena tvrtke Sproule ERCE potvrdila je resurse od 43 milijuna tona LCE-a. Iako je to manje od prvotne procjene, sjeverna Saska-Anhalt i dalje ima jedan od najvećih projektnih resursa litija u svijetu.
Budući da je litij ključna sirovina za baterije električnih vozila i sustave za pohranu energije, a Njemačka sa svojom snažnom automobilskom industrijom trenutačno ovisi o uvozu, informacije o zalihama litija u Altmarku mogle bi imati značajan utjecaj na domaće i europsko tržište.
"Ova nova procjena naglašava veliki potencijal naših licencnih područja u Saskoj-Anhaltu. To nam omogućuje da značajno doprinesemo njemačkom i europskom tržištu opskrbe kritičnom sirovinom litijem", rekao je Andreas Scheck, izvršni direktor Neptune Energyja.
