bijelo zlato

U Njemačkoj pronađeno jedno od najvećih nalazišta litija na svijetu: Što to znači za budućnost Europe?

N1 Info
28. ruj. 2025. 18:30
Pexels / Ilustracija

Njemačka tvrtka Neptune Energy, poznata po istraživanju i proizvodnji nafte i plina, prošle je godine dobila prvu dozvolu za proizvodnju litija u zemlji, a sada je potvrdila postojanje 43 milijuna tona ekvivalenta litij-karbonata (LCE) u regiji Altmark u Saskoj-Anhaltu.

Mijenja perspektivu za litijske baterije

Otkriće bi moglo promijeniti perspektivu opskrbe sirovinama za baterije u Njemačkoj i Europi.

Neptune Energy se primarno bavi istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina, no sve više ulaže u projekte s niskim udjelom ugljika i obnovljive izvore energije. Tvrtka je bila prva u Njemačkoj koja je dobila proizvodnu dozvolu za litij, a posjeduje i tri istraživačke licence za litij u regiji Altmark.

Prirodni plin se u Altmarku proizvodi više od pola stoljeća, a brojni stari i aktivni bušotinski otvori i dalje omogućuju pristup dubokim podzemnim slojevima, uključujući i slanu vodu.

Tri pilot projekta

U studenom prošle godine Neptune Energy pokrenuo je pilot-projekt za ekstrakciju litija iz takve slane vode s francuskim tehnološkim partnerom Geolithom. Tvrtka koristi ekološki prihvatljiv postupak poznat kao izravna ekstrakcija litija (DLE) iz slane vode, koji ne uključuje površinski kop, bazene za isparavanje ni velika zemljišta.

U lipnju je tvrtka pustila u rad drugu pilot-postrojenje, koje isporučuje kalifornijska Lilac Solutions, za proizvodnju baterijskog litija pomoću procesa ionske izmjene.

Drugi pilot završen je u kolovozu, prije planiranog roka za rad do 2026. godine.

Treći pilot-projekt pokrenut je sredinom rujna radi ispitivanja procesa adsorpcije. Pod uvjetom dobivanja daljnjih rudarskih dozvola, uslijedit će demonstracijska faza s potpuno integriranim postrojenjem za ekstrakciju kao sljedeći korak prema komercijalnoj proizvodnji, naveli su iz tvrtke.

Altmark sadrži 43 milijuna tona ekvivalenta litij-karbonata

Prema početnoj internoj procjeni Neptune Energyja, regija Altmark sadržavala je 70 milijuna tona litij-karbonata, dovoljno za godišnju proizvodnju od 25.000 tona – dostatno za baterije za oko 500.000 električnih vozila.

Neovisna procjena tvrtke Sproule ERCE potvrdila je resurse od 43 milijuna tona LCE-a. Iako je to manje od prvotne procjene, sjeverna Saska-Anhalt i dalje ima jedan od najvećih projektnih resursa litija u svijetu.

Budući da je litij ključna sirovina za baterije električnih vozila i sustave za pohranu energije, a Njemačka sa svojom snažnom automobilskom industrijom trenutačno ovisi o uvozu, informacije o zalihama litija u Altmarku mogle bi imati značajan utjecaj na domaće i europsko tržište.

"Ova nova procjena naglašava veliki potencijal naših licencnih područja u Saskoj-Anhaltu. To nam omogućuje da značajno doprinesemo njemačkom i europskom tržištu opskrbe kritičnom sirovinom litijem", rekao je Andreas Scheck, izvršni direktor Neptune Energyja.

litij litijske baterije nalazište litija neptune energy njemačka saska-anhalt

