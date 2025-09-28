PROVJERILI SMO
Kada servisirati plinski bojler i koliko to košta? Majstor: "Cijena ovisi o nekoliko stvari"
Bliži se hladno doba godine i sezona grijanja. Od 1,4 milijuna kućanstava u Hrvatskoj, oko 600 tisuća ili 40 posto njih grije se na plin pa ovih dana i tjedana serviseri plinskih bojlera imaju pune ruke posla.
Iako je tek druga polovica rujna, a vrijeme još uvijek toplo i ne iziskuje uključivanje grijanja, Tihomir Mihalić, vlasnik jednog ovlaštenog servisa plinskih bojlera iz Zagreba kaže da je ovo vrlo stresno doba za njega i kolege mu.
"Pretrpani smo poslom, postoje liste čekanja, a sve se to može izbjeći na vrijeme. No vrlo je malo onih koji se ljeti odlučuju servisirati bojler", kaže.
Servisiranje u zadnji čas
Ukratko, kaže, poziva je puno, a ljudi i kapaciteta za servisiranje bojlera premalo.
"Oni koji se griju na drva znaju da se drva za ogrjev uvijek pribavljaju ljeti. Nažalost, s grijanjem na plin nije takav slučaj. Ljudi su navikli čekati zadnji čas, kao što i doktoru idu tek kad ih zaboli nešto", kaže.
Servisiranje plinskog bojlera uključuje pražnjenje vode iz uređaja i njegovo rastavljanje, mehaničko čišćenje plamenika i izmjenjivača, kontrolu i regulaciju tlaka ekspanzijske posude, sastavljanje uređaja, njegovo punjenje vodom i odzračivanje, mjerenje povratnih plinova prije puštanja u rad te kontrolu učinkovitosti i funkcionalnosti uređaja nakon puštanja u rad.
Prema portalu Trebam.hr, servisiranje plinskog bojlera košta između 50 i 69 eura, a u prosjeku 63 eura. No u cjenicima nekih ovlaštenih servisa u Zagrebu, cijene idu i do 150 eura.
"Cijena ovisi o vrsti bojlera"
Prema istom portalu, troškovi servisiranja plinskih bojlera ovise o nekoliko parametara: složenosti kvara (ako je u pitanju kvar), cijeni rezervnih dijelova, trajanju rada i eventualnim putnim troškovima.
Mihalić kaže da cijena prvenstveno ovisi o vrsti bojlera, ne o njegovoj snazi.
"Ljudi najčešće imaju bojlere do 30 kilovata, ali cijena servisa ovisi o vrsti bojlera. Nije isto servisira li se kupaonski bojler samo za toplu vodu ili kombinirani za centralno grijanje i toplu vodu. Kada je riječ o servisu kondenzacijskog bojlera, obično treba mijenjati brtve koje su skupljenod uobičajenih što povećava i cijenu servisa", objašnjava.
Servisirati svake godine ili svake druge?
Cijenu diže i čišćenje kamenca, a u čemu se krije i velik dio odgovora na 'vječno' pitanje: servisirati plinski bojler svake godine ili svake druge?
"U većem dijelu Hrvatske voda je relativno tvrda, što pospješuje nastanak kamenca, pa se preporučuje obaviti servis svake godine. Uvijek bi trebalo ići na to da se spremno dočeka sezona grijanja jer servis nije samo čišćenje bojlera. Na tim servisima uoče se i moguće anomalije koje se tada mogu preventivno otkloniti da se kvarovi ne dogode usred zime", objašnjava Mihalić.
A servisera bi trebalo pozvati čim se uoče neke od anomalija koje spominje Mihalić. Primjerice, ako je prenizak tlak u uređaju ili ako iz bojlera dopiru neobični zvuci i čudni mirisi. Pogotovo kada su u pitanju stariji bojleri.
