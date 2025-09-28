Kada servisirati plinski bojler i koliko to košta? Majstor: "Cijena ovisi o nekoliko stvari"

"U većem dijelu Hrvatske voda je relativno tvrda, što pospješuje nastanak kamenca, pa se preporučuje obaviti servis svake godine. Uvijek bi trebalo ići na to da se spremno dočeka sezona grijanja jer servis nije samo čišćenje bojlera. Na tim servisima uoče se i moguće anomalije koje se tada mogu preventivno otkloniti da se kvarovi ne dogode usred zime", objašnjava Mihalić.