Porez na milijardere udar na gospodarstvo — kaže najbogatiji čovjek u Francuskoj

Bernard Arnault, čelnik luksuzne grupacije LVMH i najbogatiji čovjek u Francuskoj, napao je prijedlog uvođenja poreza od 2% na milijardere nazvavši ga udarom na francusko gospodarstvo te planova autora optužio da je radikalno ljevičarski ideolog.
Porez bi ciljao bogatstvo iznad 100 milijuna eura (117 milijuna dolara), a sve više dobiva političku potporu u Francuskoj, gdje se premijer Sébastien Lecornu suočava s pritiscima Socijalističke stranke da ga uključi u proračun za 2026. godinu – ili riskira izglasavanje nepovjerenja koje bi moglo srušiti njegovu vladu, piše Reuters.
„Ovo očito nije tehnička ili ekonomska rasprava, već jasno izražena želja za uništenjem francuskog gospodarstva“, rekao je Bernard Arnault za britanski Sunday Times.
Optužio je arhitekta plana, ekonomista Gabriela Zucmana, da je „prije svega radikalno lijevi aktivist“ koji koristi „pseudo-akademsku stručnost“ kako bi promovirao ideologiju čiji je cilj razgradnja liberalnog ekonomskog sustava, koji je, po Arnaultu, „jedini koji funkcionira za dobrobit svih“.
Zucman, profesor na francuskoj École Normale Supérieure i Sveučilištu Kalifornija u Berkeleyju, odbacio je optužbe.
„Nikada nisam bio aktivist bilo kojeg pokreta ili stranke“, napisao je na X-u, dodajući da je njegov rad utemeljen na istraživanju, a ne na ideologiji.
Zucman je bio među 300 ekonomista koji su javno podržali gospodarski program lijevog saveza Nouveau Front Populaire uoči prošlogodišnjih parlamentarnih izbora. Nedavno je u medijskim nastupima isticao da ultrabogati proporcionalno plaćaju manje poreza od mnogih drugih građana – jaz koji bi predloženi namet trebao zatvoriti.
Porez uživa široku potporu javnosti: anketa Ifopa provedena ovog mjeseca na zahtjev Socijalističke stranke pokazala je da ga podržava čak 86% ispitanika. Arnault je prema posljednjim podacima neto vrijedan 157.3 milijarde dolara.
