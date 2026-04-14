Život iz snova na Mediteranu: Otok osigurao milijune eura da privuče ljude u svoja sela
15 sela na Sardiniji pred obnovom u sklopu plana od 38 milijuna eura za razvoj turizma i borbu protiv depopulacije Projekt ima za cilj promovirati jedinstveni otočni oblik seoskog turizma i potaknuti lokalne mogućnosti zapošljavanja.
Zvuči li vam primamljivo preseliti se na mediteranski otok gdje su jela poput gnocchetti sardi i delicije poput bottarge, sušene riblje ikre, dio svakodnevice? Ako vam je na pamet pala talijanska Sardinija, možda biste trebali nastaviti čitati, piše Euronews.
"Turizam u selima"
Sardinija, naime, nastoji suzbiti trendove depopulacije i potaknuti dolazak novih stanovnika, prema navodima regionalnog vijeća. Dok se autonomna regija pokušava obnoviti, 15 certificiranih sela dobit će sredstva iz fonda od 38 milijuna eura u sklopu sporazuma nazvanog “Turizam u selima”.
Od obalnog šarma Bose do slikovitih ulica Castelsarda, među odabranim destinacijama nalaze se i Aggius, Atzara, Carloforte, Galtellì, Gavoi, Laconi, La Maddalena, Lollove (Nuoro), Oliena, Posada, Sadali, Sardara i Tempio Pausania, a svako selo trebalo bi dobiti 2,5 milijuna eura.
Sporazum, koji su potpisali Franco Cuccureddu, regionalni vijećnik za turizam, obrtništvo i trgovinu Sardinije, i gradonačelnici 15 sela, otvara put za promociju jedinstvenog otočnog koncepta seoskog turizma i sporijeg načina života, uključujući pješačke i planinarske rute te lokalnu gastronomiju.
“Ovaj memorandum, koji osigurava 38 milijuna eura iz Fonda za razvoj i koheziju za ravnomjernu raspodjelu među 15 općina, napokon omogućuje Sardiniji da u potpunosti uđe i pozicionira se na tržištu seoskog turizma, koje brzo raste u Europi, ali i globalno”, rekao je Cuccureddu.
“Također podržava dvije ključne strategije koje Sardinija provodi: decentralizaciju, usmjerenu na smanjenje pritiska na obalna područja, koja čine oko 70 od ukupno 377 općina na otoku, te smanjenje sezonalnosti promicanjem turističkog proizvoda koji se može koristiti tijekom cijele godine.”
Projekt također ima za cilj poboljšati pristupačnost i gostoprimstvo te stvoriti nove mogućnosti zapošljavanja.
Gotovo trećina domova na Sardiniji je prazna
S obalom dugom gotovo 2.000 kilometara, Sardinija ima nešto više od milijun stambenih objekata. Gotovo trećina – 319.211 jedinica – ostaje prazna, izvijestila je talijanska agencija ANSA, pozivajući se na istraživanje Talijanskog udruženja upravitelja kratkoročnog najma (Aigab). Istraživanje je također pokazalo da je oko 3,5% domova na otoku oglašeno za kratkoročni najam.
Međutim, ovaj trend varira ovisno o lokaciji.
Urbanizirana područja, uključujući Cagliari, Olbiju i Alghero, imaju visoku razinu naseljenosti, za razliku od ekskluzivnijih destinacija poput Arzachene, La Maddalene, Palaua i Santa Teresa Gallure, gdje je veći broj nekretnina prazan. Ipak, u obje kategorije udio nekretnina za kratkoročni najam ostaje ispod regionalnog i nacionalnog prosjeka.
Te razine dodatno padaju u područjima poput San Teodora, Budonija, Villasimiusa i Stintina, gdje je utvrđena visoka razina nenastanjenosti i nizak broj stalnih stanovnika.
