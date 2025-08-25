Trg bana Jelačića
FOTO / Sramotne poruke pojavile se u samom centru Zagreba
Na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića pojavile su uvredljive i sramotne poruke.
Riječ je o naljepnicama na kojima piše: "Bumalik ka sa Pilipinas gago ka".
Prema internetskom prevoditelju, ta rečenica znači: "Vrati se na Filipine, idiote".
Za sada nije poznato tko je polijepio ove sramotne poruke.
Nije ovo prvi put da anonimci ostavljaju sramotne, užasne poruke u centru Zagreba.
17. srpnja tako su ondje osvanuli nacistički simboli: “1161”, “HH” i “88”.
Radi se o oznakama koje se povezuju s ekstremno desničarskom ideologijom – “HH” i “88” često se koriste kao šifre za “Heil Hitler”, dok “1161” označava “Anti antifašističku akciju”, pokret koji otvoreno negira antifašističke vrijednosti.
