NISU BEZGREŠNI
Vaš pametni sat možda pogrešno prikazuje šest ključnih zdravstvenih pokazatelja
Odlično ste se osjećali nakon trčanja, no pametni vam sat govori nešto potpuno drugačije - da vam je kondicijski rezultat pao, jedva da ste potrošili kalorije, da sljedećih 72 sata odmorite od vježbanja.
Zašto vam sat govori suprotno od onog kako se osjećate? Odgovor je jednostavan - pametni satovi i drugi fitness trackeri nisu uvijek točni.
Iako su podaci s vašeg pametnog sata skloni pogreškama, to ne znači da su potpuno bezvrijedni. Ovi uređaji i dalje nude način praćenja općih trendova tijekom vremena, ali ne biste trebali obraćati pažnju na dnevne fluktuacije ili određene brojke.
Također je važno da obratite pozornost na to kako se osjećate, kako se ponašate i kako se oporavljate. To će vam vjerojatno dati još više uvida od onoga što pokazuje vaš pametni sat.
Korištenje nosive fitness tehnologije, poput pametnih satova, jedan je od glavnih fitness trendova već gotovo cijelo jedno desetljeće. Milijuni ljudi diljem svijeta koriste ih svakodnevno, piše Sceience Alert.
Ovi uređaji oblikuju način na koji ljudi razmišljaju o zdravlju i vježbanju. Na primjer, pružaju podatke o tome koliko ste kalorija potrošili, koliko ste u formi, koliko ste se oporavljali nakon vježbanja i jeste li spremni ponovno vježbati.
Ali, vaš pametni sat ne mjeri većinu ovih metrika izravno. Umjesto toga, većina su procjene.
Potrošene kalorije
Praćenje kalorija jedna je od najpopularnijih značajki pametnih satova, ali nisu uvijek točne.
Nosivi uređaji mogu podcijeniti ili precijeniti potrošnju energije (često izraženu kao potrošene kalorije) za više od čak 20%. Te se pogreške također razlikuju ovisno o aktivnosti. Na primjer, trening snage, vožnja bicikla i intervalni trening visokog intenziteta mogu dovesti do još većih pogrešaka. To je važno jer ljudi često koriste ove brojeve kako bi odredili koliko jedu.
Sko vaš sat precjenjuje potrošene kalorije, mogli biste pomisliti da trebate pojesti više hrane nego što vam stvarno treba, što bi moglo rezultirati debljanjem. Suprotno tome, ako vaš sat podcjenjuje potrošene kalorije, to bi vas moglo dovesti do nedovoljnog unosa hrane, što negativno utječe na vaše performanse vježbanja.
Brojanje koraka
Brojanje koraka izvrstan je način mjerenja opće tjelesne aktivnosti, ali nosivi uređaji ih ne bilježe savršeno.
Pametni satovi mogu podcijeniti broj koraka za oko 10% u normalnim uvjetima vježbanja. Aktivnosti poput guranja kolica, nošenja utega ili hodanja s ograničenim zamahom ruku vjerojatno smanjuju točnost brojanja koraka, jer se pametni satovi oslanjaju na pokrete ruku za registraciju koraka.
Otkucaji srca
Pametni satovi procjenjuju vaš puls pomoću senzora koji mjere promjene u protoku krvi kroz vene u vašem zapešću. Ova metoda je točna u mirovanju ili niskom intenzitetu, ali postaje manje točna kako povećavate intenzitet vježbanja.
Pokreti ruku, znoj, ton kože i koliko čvrsto nosite sat također mogu utjecati na mjeru otkucaja srca koju izbacuje. To znači da se točnost može razlikovati među ljudima. To može biti problematično za ljude koji koriste zone otkucaja srca za vođenje treninga, jer male pogreške mogu dovesti do treninga pogrešnim intenzitetom.
Praćenje sna
Gotovo svaki pametni sat na tržištu daje vam "rezultat sna" i dijeli vašu noć na faze laganog, dubokog i REM sna.
Zlatni standard za mjerenje sna je polisomnografija. To je laboratorijski test koji bilježi aktivnost mozga. No, pametni satovi procjenjuju san pomoću pokreta i otkucaja srca. To znači da mogu prilično dobro otkriti kad spavate ili ste budni. Ali, mnogo su manje precizni u identificiranju faza sna.
Rezultati oporavka
Većina pametnih satova prati varijabilnost otkucaja srca i koristi to, zajedno s vašim rezultatom sna, za stvaranje rezultata "spremnosti" ili "oporavka".
Varijabilnost otkucaja srca odražava kako vaše tijelo reagira na stres. U laboratoriju se mjeri pomoću elektrokardiograma. No, pametni satovi procjenjuju je pomoću senzora na zapešću, koji su mnogo skloniji pogreškama u mjerenju.
To znači da se većina metrika oporavka temelji na dvije netočne mjere (varijabilnost otkucaja srca i kvaliteta sna). To rezultira metrikom koja možda ne odražava smisleno vaš oporavak.
VO₂max
Većina uređaja procjenjuje vaš VO₂max, što pokazuje vašu maksimalnu kondiciju. To je maksimalna količina kisika koju vaše tijelo može koristiti tijekom vježbanja.
Najbolji način mjerenja VO₂max uključuje nošenje maske za analizu količine kisika koju udišete i izdišete, kako bi se utvrdilo koliko kisika koristite za stvaranje energije. Ali, vaš sat ne može mjeriti potrošnju kisika. Procjenjuje je na temelju vašeg otkucaja srca i kretanja.
No, pametni satovi imaju tendenciju precjenjivanja VO₂max kod manje aktivnih ljudi i podcjenjivanja VO₂max kod onih u boljoj formi. To znači da broj na vašem satu možda ne odražava vašu stvarnu kondiciju.
