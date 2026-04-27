o odboru za pravosuđe
Plenković o izboru sudaca: Nadamo se da će prevladati razum kod kolega iz oporbe
Premijer Andrej Plenković upozorio je danas da bi izostanak dogovora oko izbora ustavnih sudaca mogao dodatno produljiti cijeli proces, izrazivši nadu da će “prevladati razum”.
"Stav HDZ-a i parlamentarne većine još od prošlog tjedna je da ćemo na Odboru za pravosuđe podržati svo troje kandidata, dakle ako Odbor za pravosuđe bude sazvan, ako bude kvoruma, ako sve bude kako je predviđeno, on će u srijedu de facto proslijediti predsjedniku Republike, kao po Ustavu nadležnom predlagatelju predsjednika ili predsjednice Vrhovnoga suda, kandidata kojeg će onda, nakon što ta procedura, ukoliko bude i obavljena, Hrvatski sabor ponovno uzeti u obzir", najavio je Plenković.
Kaže kako šalju nekoliko poruka: "Mi smo u proteklih, pa sad skoro već desetak mjeseci, nakon što je bio objavljen natječaj za kandidate za Ustavni sud, nastojali u razgovorima, kontaktima s predstavnicima oporbe doći do rješenja koje je prihvatljivo da se popune suci Ustavnoga suda. Pokušavali smo, vodili su se razgovori, bilo je očito da oporba oteže s tim izborom jer su imali u svom narativu onu čuvenu rečenicu: 'Više vrijedi jedan sudac Ustavnog suda nego sto ili dvjesto sudaca Vrhovnog suda'."
Plenković kaže da ako netko kreće s takvom platformom, onda je jasno da imaju određene rezerve o tome "da se u biti dogodi ono što je normalno, prirodno i sukladno zakonu, a to je da Hrvatski sabor ispuni svoju dužnost i izabere preostala tri suca Ustavnoga suda".
"Nadamo se da će prevladati razum kod kolega iz oporbe", poručuje Plenković i nastavlja: "Ukoliko razum ne prevlada, a i to je moguće, onda može doći do neizbora ovih kandidata", upozorivši da će se time cijeli proces odužiti. Plenković kaže da su oporbu čekali do travnja, kada su pokrenuli inicijativu za popunjavanje Ustavnog suda u dobroj vjeri.
PROČITAJTE JOŠ
