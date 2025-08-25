Obrtnici se žale na prepreke pri zapošljavanju stranaca

"Ako poslodavac čeka više od četiri mjeseca za dozvolu za boravak i rad, a nema sigurnost da će radnik raditi kod njega barem godinu dana, čime će biti motiviran na ishođenje nove dozvole za novog radnika? Bit će mu lakše preuzeti radnika drugom poslodavcu što nikako ne smijemo kao društvo dozvoliti. Trenutno je i velik problem u pojedinim djelatnostima nepoznavanje hrvatskog jezika (npr. trgovina) te su poslodavci prisiljeni sami organizirati tečajeve za svoje djelatnike što je administrativno i financijski zahtjevno te smatramo da u tome treba participirati država", kaže Kratohvil.