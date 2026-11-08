FOTO / Svijeće i cvijeće: Kolege se opraštaju od stranog dostavljača koji je poginuo u Zagrebu

Marko Prpic/PIXSELL

Dok se kolege i građani paljenjem svijeća u Froudeovoj ulici opraštaju od dostavljača Sirajula Isle, koji je u subotu poginuo u prometnoj nesreći u Novom Zagrebu, Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici izvijestilo je da je nesreću skrivila 22-godišnja vozačica koja je na njega naletjela automobilom jer nije držala siguran razmak.

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Prema dosad prikupljenim podacima, hrvatska državljanka upravljala je osobnim automobilom, a pritom nije održavala dovoljan razmak od vozila koja su se kretala ispred nje.

Prednjim dijelom automobila udarila je u stražnji dio mopeda kojim je u istom smjeru upravljao 39-godišnji državljanin Bangladeša. Vozač mopeda preminuo je na mjestu nesreće od zadobivenih ozljeda.

Nesreća se dogodila u subotu u 15.27 sati u Froudeovoj ulici u Novom Zagrebu. Očevid je proveo dežurni zamjenik županijske državne odvjetnice uz stručnu pomoć policijskih službenika Policijske uprave zagrebačke.

Na mjestu nesreće tijekom večeri okupljali su se njegovi kolege i građani, koji su palili svijeće u spomen na poginulog dostavljača, identificiranog kao Sirajul Isla.

Marko Prpic/PIXSELL

Marko Prpic/PIXSELL

Marko Prpic/PIXSELL

Marko Prpic/PIXSELL

Županijsko državno odvjetništvo naložilo je obdukciju te će provesti potrebna vještačenja i druge radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.