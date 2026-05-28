NEPRAVOMOĆNO
Milićević kriv za pokušaj ubojstva policajca, evo koliku je kaznu dobio
Na županijskom sudu u Splitu u četvrtak je 33-godišnji Marin Milićević osuđen na 22 godine zatvora zbog pokušaja teškog ubojstva policajca Slavka Matasa, kojeg je prošlog ljeta nožem izbo u prostoriji za prijem uhićenika u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj.
Presuda je, piše Dnevnik.hr, nepravomoćna. Milićevićev odvjetnik Vinko Gulišija već je najavio da će uložiti žalbu Visokom kaznenom sudu.
Podsjetimo, optužnica je Milićevića teretila za pokušaj teškog ubojstva službene osobe. Sve se zbilo 25. srpnja prošle godine oko 22:15 sati u prostorijama PU splitsko-dalmatinske, kad je Milićević preklopnim džepnim nožem, koji je bio sakriven u torbici, nasrnuo na 65-godišnjeg policajca Slavka Matasa te mu zadao 13 uboda po vratu, glavi i prsima.
Tijekom boravka u policijskoj stanici, Milićević je zatražio odlazak u toalet, što mu je i omogućeno, a policajca koji ga je privodio tražio je i cigaretu. Ušao je u susjednu prostoriju u kojoj su bile pohranjene oduzete stvari te među njima pronašao nož. Vratio se potom u prostoriju i policajcu zadao više uboda.
Teško ozlijeđeni policajac uslijed ozljeda pao je na pod, a Milićević je s njega skinuo policijsku odoru i pokušao pobjeći iz zgrade. No kako je bio bez kape, specijalci su ga brzo prepoznali i zaustavili u podrumu zgrade. Milićević se tijekom napada više puta vraćao do policajca koji je ležao na podu i nastavljao ga ubadati. Ozlijeđeni policajac uspio je preživjeti napad i pozvati pomoć.
Milićević je tijekom suđenja priznao zločin i izrazio kajanje. Sudsko vijeće predvođeno sutkinjom Teom Budimlić njegovo prizanje nije ocijenilo iskrenim te ga nisu uzeli kao olakotnu okolnost. Kao otegotnu okolnost sutkinja je istaknula činjenicu da je iskoristio osobu koja mu je izašla u susret i odvela ga na toalet.
"A onda podmuklo napali nožem. Niste prestali ni nakon što ste ga onesposobili. Vratili ste se i još ga brutalnije napali nego prvi put", rekla je sutkinja u obrazloženju presude, piše Dnevnik.hr.
"Postupali ste s izravnom namjerom, a ta podmuklost i bešćutnost koju ste iskazali, najviše su utjecale na visinu kazne", rekla je.
