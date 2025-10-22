Nalazio se na slobodi
Susjedu 2011. udavio žicom kako bi se dokopao stana: Sad je osuđen na 35 godina zatvora
Zbog teškog ubojstva svoje susjede Slavojke Senišin (76) u jesen 2011., kako bi se domogao njezinog stana, na zagrebačkom Županijskom sudu u srijedu je nepravomoćno na 35 godina zatvora osuđen Damir Keleminčić (67).
Nalazio se na slobodi
Nepravomoćna presuda izrečena je nakon što je sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu odbilo sve nove dokazne prijedloge obrane i zaključilo da je sudski postupak završen.
Keleminčić, koji se nalazio privremeno na slobodi zbog isteka maksimalnog istražnog zatvora, sudnicu je napustio u pratnji pravosudnih policajaca te je vraćen u remetinečki zatvor.
Uz kaznu dugogodišnjeg zatvora, sud je Keleminčiću oduzeo i stan u Dinarskoj ulici na Trešnjevci, zbog kojeg je, prema optužnici, ubio svoju susjedu te mu naložio da u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude preda stan Republici Hrvatskoj. Uz to, mora platiti i 10.283 eura sudskih troškova.
Udavio je žicom
Keleminčić se optužnicom tereti da je od početka rujna do 5. studenoga 2011. prišao Slavojki Senišin i zadavio je žicom. Potom joj je ruke vezao samoljepljivom trakom, a njezino tijelo umotao u dva tepiha i bacio u bunar na svojem imanju u Prečnom.
U optužnici se navodi da je Keleminčić na tijelo ubijene susjede nabacao građevinski materijal, a zatim i pomaknuo bunarsko okno te posadio cvijeće kako ne bi bio sumnjiv.
Prema optužnici, Keleminčić je ubio susjedu kako bi se domogao njezinog stana u kući koju su dijelili. Pet godina kasnije, nepravomoćno osuđeni Keleminčić je pokušao prisvojiti žrtvin stan krivotvorenim kupoprodajnim ugovorom.
Keleminčić svom ocu rekao da je bila "samoobrana"
Tijelo ubijene Slavojke Seničin pronađeno je tijekom 2022. godine, nakon što je policija otvorila zakopani bunar u Prečnom, a koji je otkriven analizom imanja uz pomoć Google Mapsa.
Prema navodima Jutarnjeg lista, Keleminčić je u telefonskom razgovoru svom ocu rekao ''Vjerojatno budu našli Slavojku. Bila je to samoobrana''. Snimke telefonskih razgovora pokazale su da je Keleminčić i svom sinu najavljivao kako će policija pronaći tijelo susjede.
Upravo su ti razgovori, koje je policija presrela neposredno prije Keleminčićevog uhićenja, bili presudni dokaz.
''Optuženik nije krio da je imao ambiciju steći susjedinu imovinu. Njegov stupanj krivnje i način počinjenja kaznenog djela pokazuju brutalnost, hladnokrvnost i dugotrajno planiranje'', kazala je u pojašnjenju nepravomoćne presude sutkinja Željka Skomeršić.
Budući da je presuda nepravomoćna, Keleminčić ima pravo žalbe.
