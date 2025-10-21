Ova su domaća jela iz bivše Jugoslavije naše bake smatrale ljekovitima

Mnogi pamte kako su naše bake i mame pripremale “ljekovite” obroke koji nisu bili samo ukusni, već i hranjivi i okrepljujući. U to vrijeme mnogi lijekovi nisu uvijek bili dostupni, pa je hrana često bila prva pomoć kod raznih tegoba. Radilo se o jednostavnim jelima koja i danas mnogi obožavaju i koja se u zimskim mjesecima često ponovno nađu na našim stolovima.