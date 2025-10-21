Ova su domaća jela iz bivše Jugoslavije naše bake smatrale ljekovitima

Neki se još uvijek sjećaju jela koja su zimi redovito bila na našim stolovima, a bake su tvrdile da donose zdravlje.
Mnogi pamte kako su naše bake i mame pripremale “ljekovite” obroke koji nisu bili samo ukusni, već i hranjivi i okrepljujući. U to vrijeme mnogi lijekovi nisu uvijek bili dostupni, pa je hrana često bila prva pomoć kod raznih tegoba. Radilo se o jednostavnim jelima koja i danas mnogi obožavaju i koja se u zimskim mjesecima često ponovno nađu na našim stolovima.
1. Pileća juha
Smatrala se “prvom pomoći” kod prehlade. Topla i hranjiva juha pomaže u smanjenju upala u tijelu, olakšava disanje i jača imunitet. Na prvo kihanje ili šmrcanje bake su brzo pripremale juhu koja je sigurno umirila želudac i barem malo otvorila dišne puteve.
2. Kiseli kupus
Jelo bogato vitaminom C, osobito popularno u zimskim mjesecima. Vjerovalo se da čisti organizam, jača otpornost i vraća energiju nakon bolesti. Danas ga rado jedemo na razne načine — u segedinskom gulašu, kao prilog, ili u salati s bučinim uljem.
3. Hladetina
Hladetina - mesni žele od svinjskih nogica ili kože, bogat kolagenom koji jača zglobove, kosu i kožu. Često se pripremala zimi i smatrala hranom koja “liječi iznutra”. Iako je pomalo specifično jelo koje danas možda nije svima po ukusu, ništa ne smeta ako si ga s vremena na vrijeme priuštimo, zar ne?
4. Grah sa suhim mesom
Klasično domaće jelo, simbol zime i snage. Bogato bjelančevinama i vlaknima, jača tijelo, potiče probavu i daje dugotrajan osjećaj sitosti. Smatralo se da vraća energiju i povećava otpornost na prehlade.
Zasigurno bi se na popisu moglo naći još mnogo jela, ali navedena su među najpoznatijima. Važno je i danas, osobito zimi, paziti da naše tijelo dobije dovoljno vitamina, minerala i drugih tvari potrebnih za održavanje zdravlja. Možda vrijedi pitati baku za još koji recept — možda otkrijete neko gotovo zaboravljeno jelo koje ponovno zaslužuje svoje mjesto na stolu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
