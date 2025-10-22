Koliko će od 1. studenoga poskupjeti struja i kad počinje noćna tarifa

To znači da će od te nedjelje skuplja dnevna tarifa ponovno počinjati u 7 sati ujutro, a trajati do 21 sat navečer. Zimski režim ostat će na snazi do 29. ožujka 2026., kada se prelazi na ljetno računanje vremena; tada viša tarifa kreće u 8 sati, a niža u 22 sata, piše Tportal.