Koliko će od 1. studenoga poskupjeti struja i kad počinje noćna tarifa

S dolaskom hladnijih dana počela je i sezona grijanja, a zbog smanjena Vladinih subvencija, od ove jeseni skuplji su energenti za kućanstva. Jedan od načina da se uštedi na računima za struju jest da se pokuša manje trošiti tijekom dana, a više tijekom noći
Oglas
Od 1. studenoga 2025. električna energija u Hrvatskoj poskupjet će prema novim cijenama koje donosi Uredba Vlade RH. No, osim same cijene kilovatsata, na visinu vašeg računa i dalje snažno utječe tarifni model prema kojem se obračunava potrošnja.
U Hrvatskoj postoje dvije vrste obračuna - jednotarifni i višetarifni model. Kod jednotarifnog brojila cijena kilovatsata ista je tijekom cijelog dana i noći, bez obzira na vrijeme potrošnje. Taj se sustav naziva Plavi tarifni model. Kod višetarifnog brojila električna energija se naplaćuje po dvije tarife - višoj (dnevnoj) i nižoj (noćnoj). Taj se sustav zove Bijeli tarifni model.
Korisnici s višetarifnim brojilom mogu zatražiti obračun samo po jednoj tarifi, ali tada im se struja računa isključivo po skupljoj, dnevnoj tarifi, piše Tportal.
Prema još uvijek važećim cijenama (do 31. listopada 2025.):
- Dnevna tarifa: 0,084512 €/kWh
- Noćna tarifa: 0,041468 €/kWh
Od 1. studenoga 2025. stupaju na snagu nove cijene:
- Dnevna tarifa: 0,097189 €/kWh
- Noćna tarifa: 0,047688 €/kWh
Kada počinju dnevna i noćna tarifa?
Vrijeme početka i završetka dnevne i noćne tarife mijenja se zajedno s prelaskom na ljetno i zimsko računanje vremena.
Zimsko računanje vremena
- viša tarifa: od 7:00 do 21:00
- niža tarifa: od 21:00 do 7:00
Ljetno računanje vremena
- viša tarifa: od 8:00 do 22:00
- niža tarifa: od 22:00 do 8:00
Na brojilu se sat ne podešava ručno, pa se korisnike svake godine posebno podsjeća na promjenu termina. Zimsko računanje vremena ove godine počinje u nedjelju 26. listopada 2025. u 3:00 sata ujutro, kada će se kazaljke pomaknuti unatrag, s tri na dva sata.
To znači da će od te nedjelje skuplja dnevna tarifa ponovno počinjati u 7 sati ujutro, a trajati do 21 sat navečer. Zimski režim ostat će na snazi do 29. ožujka 2026., kada se prelazi na ljetno računanje vremena; tada viša tarifa kreće u 8 sati, a niža u 22 sata, piše Tportal.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas