SUDAR KOMBIJA I AUTOMOBILA
Teška prometna nesreća kod tunela Svetog Ilije: Jedna osoba poginula, pet ozlijeđenih, a među njima i dijete
U teškoj prometnoj nesreći, koja se u subotu poslije 13 sati dogodila kod tunela Svetog llije nedaleko Zagvozda, poginula je jedna osoba, a pet je osoba ozlijeđeno, među kojima i dijete
U prometnoj nesreći koja se danas u 13,20 sati dogodila na DC 76 smrtno je stradala jedna osoba, a pet osoba je odvedeno na pružanje liječničke pomoći, priopćila je policija.
U KBC-u Split rekli su nam da im je, za sada, dovedeno jedno dijete i četvero odraslih osoba te da je medicinska obrada u tijeku.
Neslužbeno doznajemo da su četvero ozlijeđenih strani radnici.
Do prometne nesreće je došlo kada su se na ulazu u tunel Svetog Ilije sa strane Zagvozda sudarili osobni automobil i kombi, a neslužbeno se doznaje kako je među ozlijeđenima i dijete.
Po ozlijeđene osobe stigao je helikopter Hitne medicinske službe koji je sletio na obližnje školsko igralište.
Cesta DC 76 je zatvorena za promet, kao i tunel, a obilazak je cestom Dubci-Šestanovac. Na mjestu nesreće se obavlja očevid.
