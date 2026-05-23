SUDAR KOMBIJA I AUTOMOBILA

Teška prometna nesreća kod tunela Svetog Ilije: Jedna osoba poginula, pet ozlijeđenih, a među njima i dijete

Hina , Vesela Šegvić Kordić
23. svi. 2026. 14:52
U teškoj prometnoj nesreći, koja se u subotu poslije 13 sati dogodila kod tunela Svetog llije nedaleko Zagvozda, poginula je jedna osoba, a pet je osoba ozlijeđeno, među kojima i dijete

U prometnoj nesreći koja se danas u 13,20 sati dogodila na DC 76 smrtno je stradala jedna osoba, a pet osoba je odvedeno na pružanje liječničke pomoći, priopćila je policija.

U KBC-u Split rekli su nam da im je, za sada, dovedeno jedno dijete i četvero odraslih osoba te da je medicinska obrada u tijeku.

Neslužbeno doznajemo da su četvero ozlijeđenih strani radnici.

Do prometne nesreće je došlo kada su se na ulazu u tunel Svetog Ilije sa strane Zagvozda sudarili osobni automobil i kombi, a neslužbeno se doznaje kako je među ozlijeđenima i dijete.

Po ozlijeđene osobe stigao je helikopter Hitne medicinske službe koji je sletio na obližnje školsko igralište.

Cesta DC 76 je zatvorena za promet, kao i tunel, a obilazak je cestom Dubci-Šestanovac. Na mjestu nesreće se obavlja očevid.

