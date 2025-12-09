Velika USKOK-ova akcija: Dolijala banda koja je prokrijumčarila skoro tonu droge

Nadalje se osnovano sumnja da su I. i III. okr., od početka kolovoza 2019. do 4. prosinca 2025., nakon što je I. okr. od prodaje droge kumulirao nezakonite primitke od najmanje 1.842.200,00 eura, a III. okr. znajući za nezakonito porijeklo tako pribavljenog novca, neistinito prikazali da najmanje 831.886,64 eura proizlazi iz zakonitog izvora. Od tog iznosa I. okr. je višekratnim transakcijama na svoj račun otvoren u kladionici uplatio najmanje 568.271,86 eura. Također je u više navrata III. okrivljenoj u gotovini predao najmanje 86.141,21 eura. Navedeni iznos je ona putem bankomata višekratno uplaćivala na svoj bankovni račun, a zatim tako uplaćeni iznos od ukupno 34.512,00 eura u više bankovnih transakcija sa svog računa prebacila na račun I. okr., dok je iznos od 51.629,21 eura zadržala na svom računu. Nakon navedenih uplata je I. okr. sa svog računa uplaćivao listiće za klađenje. Novac od dobitaka u ukupnom iznosu od 431.991,17 eura odmah je podizao u gotovini ili ga je prenosio na svoj bankovni račun i račun III. okr., nakon čega su dio navedenog novca I. i III. okr. ponovno uplaćivali na račun kladionice, a dio novca su potrošili. Osim toga je I. okr. za iznos od 30.083,34 eura kupio građevinsko zemljište te je na bankovni račun svog oca uplatio ukupno 147.390,23 eura.