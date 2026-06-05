Poznati meteorolog otkrio kakvo nas ljeto očekuje: Od vrućina do tuče

"U svakoj prognozi imate neku vjerojatnost ostvarenja, odnosno neosvarenja. Nijedna prognoza nije u potpunosti točna u svim svojim elementima, za razliku od diagnoze koja bi to trebala biti ili analiza. Zato ja sam svjestan da je moj posao pun grešaka, ali mi metrolozi se trudimo da tu grešku svedimo na što manji nivo", rekao je Vakula.