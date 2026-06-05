malo poznato
Amerikanci otkrili trik za šoping u Europi, u Hrvatskoj ogromne uštede
Američki putnici koji tijekom boravka u Europi kupuju robu često propuštaju mogućnost povrata novca, iako bi im ona mogla donijeti značajne uštede.
Autor teksta na CNBC-u Greg Iacurci nedavno je boravio u Italiji, gdje je njegova djevojka kupila par cipela u Veneciji pa zatražila povrat poreza na dodanu vrijednost (PDV), koji je bio uključen u cijenu proizvoda. Na kupnju vrijednu 155 eura na kraju je dobila povrat od 17 eura.
Povrat PDV-a može predstavljati značajnu uštedu za američke turiste koji putuju Europom, ovisno o vrsti kupljene robe i zemlji u kojoj je kupnja obavljena, kaže Sofia Markovich, putnička savjetnica i osnivačica agencije Sofia’s Travel. Amerikanci ističu da im dodatni novac dobro dođe u vrijeme skupljih avionskih karata, na koje utječu geopolitičke napetosti poput rata s Iranom, kao i manje povoljan tečaj eura prema američkom dolaru posljednjih godina.
No, bez pomoći prodavača u trgovini u Veneciji vjerojatno bi propustili priliku za povrat. Pitao ih je žele li potrebnu dokumentaciju, a cijeli su postupak kasnije relativno jednostavno obavili na kiosku u rimskoj zračnoj luci.
Stručnjaci upozoravaju da europske trgovine često same ne upozoravaju kupce na ovu mogućnost. "Morate se sami sjetiti zatražiti dokumentaciju u trgovini jer vas neće svi na to podsjetiti. Potrebno je biti proaktivan", kaže.
S druge strane, za manje iznose dodatna administracija i vrijeme provedeno u zračnoj luci možda nisu vrijedni truda, smatra Sally French, stručnjakinja za putovanja iz NerdWalleta. "Lijepo je dobiti povrat, ali neću dolaziti ranije u zračnu luku kako bih uštedjela deset dolara", kaže.
Povrat se posebno isplati kod luksuzne robe
Porez na dodanu vrijednost oblik je poreza na potrošnju, sličan porezu na promet koji se naplaćuje u američkim saveznim državama i lokalnim zajednicama. PDV je najrašireniji oblik poreza na potrošnju u svijetu i primjenjuje ga više od 170 država.
Europske zemlje imaju različite stope PDV-a, koje se mogu razlikovati i ovisno o vrsti proizvoda. Standardne stope kreću se od 8,1 posto u Švicarskoj do 27 posto u Mađarskoj. Primjerice, Španjolska ima standardnu stopu PDV-a od 21 posto, ali za određene proizvode primjenjuje niže stope – 10 posto za sunčane naočale te 4 posto za knjige i časopise.
Hrvatska ima treću najvišu stopu PDV-a u EU, od 25 posto - odmah iza Mađarske, koja ima 27 posto opće stope, i Finske s 25,5 posto, što znači da američki turisti mogu dobiti natrag četvrtinu vrijednosti plaćene robe. Brojne države, pa tako i Hrvatska, odredile su minimalne iznose za koje se može ostvariti povrat poreza. U našoj zemlji iznosi minimalno utrošenih 100 eura po računu.
Ipak, stručnjaci napominju da ne ostvaruju sve kupnje pravo na povrat poreza. Povrat se uglavnom odnosi na robu, dok troškovi hotela, restorana i sličnih usluga u pravilu nisu uključeni. Mnoge zemlje također propisuju minimalni iznos kupnje kako bi kupac mogao zatražiti povrat.
"Najčešće morate ostvariti minimalni iznos kod jednog trgovca. Kupnje iz više različitih trgovina ne mogu se zbrajati kako bi se dosegnuo prag", navodi putopisac Rick Steves.
Tako Grčka i Nizozemska zahtijevaju minimalnu potrošnju od 50 eura po trgovcu, Italija 75 eura, Francuska 100 eura, dok je u Švicarskoj prag čak 300 švicarskih franaka. Španjolska, s druge strane, nema minimalni iznos. Markovich smatra da se povrat "svakako isplati" putnicima koji kupuju luksuznu robu poput dizajnerske odjeće ili nakita.
"Povrat može iznositi stotine, pa čak i tisuće dolara, ovisno o tome što kupujete. Poznajem ljude koji putuju u Europu isključivo zbog kupovine", kaže.
Putnici također ne bi trebali koristiti kupljene proizvode prije napuštanja Europe. "Ako se na carini pojavite noseći nove nizozemske drvene klompe, službenici vam mogu odbiti zahtjev za povrat", upozorava Steves.
"Ako kupite džemper u Danskoj, hlače u Francuskoj i cipele u Italiji, a kući letite iz Grčke, dokumente trebate ovjeriti u zračnoj luci u Ateni", dodaje i navodi da Švicarska, Norveška i Turska nisu članice Europske unije, pa se za kupnje u tim državama dokumenti moraju ovjeriti prije prelaska granice.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare