Amerikanci otkrili trik za šoping u Europi, u Hrvatskoj ogromne uštede

"Ako kupite džemper u Danskoj, hlače u Francuskoj i cipele u Italiji, a kući letite iz Grčke, dokumente trebate ovjeriti u zračnoj luci u Ateni", dodaje i navodi da Švicarska, Norveška i Turska nisu članice Europske unije, pa se za kupnje u tim državama dokumenti moraju ovjeriti prije prelaska granice.