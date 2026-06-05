Ovo su najbolji automobili za vozače početnike: Na vrhu liste je iznenađenje

Ova su vozila, navode, prikladna za sve koji žele pronaći ravnotežu između pristupačne cijene, zaštite od sudara i sustava za sprječavanje prometnih nesreća. Preporuke uključuju 45 rabljenih vozila po cijeni ispod 10.000 dolara, dok se 29 modela s naprednijim sigurnosnim sustavima može pronaći za manje od 20.000 dolara.