Rušenje mitova
Ovo su najbolji automobili za vozače početnike: Na vrhu liste je iznenađenje
Američki institut za sigurnost na autocestama (IIHS) i Consumer Reports objavili su popis preporučenih novih i rabljenih automobila za mlade vozače za 2026. godinu.
Oglas
Ova su vozila, navode, prikladna za sve koji žele pronaći ravnotežu između pristupačne cijene, zaštite od sudara i sustava za sprječavanje prometnih nesreća. Preporuke uključuju 45 rabljenih vozila po cijeni ispod 10.000 dolara, dok se 29 modela s naprednijim sigurnosnim sustavima može pronaći za manje od 20.000 dolara.
Zaštita na prvom mjestu
Izbor prvog automobila za mladog vozača danas više nije ograničen na nisku cijenu i pouzdanost. Stručnjaci naglašavaju važnost dobre zaštite od sudara, sustava za sprječavanje nesreća i voznih značajki koje početnicima olakšavaju upravljanje vozilom, piše N1 BiH.
Najveće iznenađenje na ovogodišnjem popisu je Mazda. Japanski brend pojavljuje se u gotovo svakoj kategoriji i segmentu. Preporučen je gotovo svaki model koji je trenutno na tržištu.
To je posebno zanimljivo jer većina kupaca tradicionalno povezuje sigurnost s Toyotom i Hondom, koje su ove godine znatno manje zastupljene na popisu.
Rebecca Wist, viša istraživačica u IIHS-u, ističe da popis nije namijenjen isključivo mladim vozačima. "Ove preporuke su prikladne za sve koji žele pronaći ravnotežu između pristupačnosti, zaštite od sudara i sustava za sprječavanje sudara", objasnila je.
Određena vozila nisu navedena
Prilikom sastavljanja preporuka, stručnjaci su namjerno izostavili određene kategorije vozila. Popis ne uključuje manje automobile sa slabijom zaštitom od sudara, sportske modele, vozila s vrlo snažnim motorima, niti velike pickupove i SUV modele.
Iako mnogi roditelji vjeruju da je veliki SUV sigurniji izbor za mladog vozača, IIHS upozorava da je stvarnost često suprotna. Takva vozila su teža za upravljanje, manje praktična u urbanim uvjetima, zahtijevaju duži zaustavni put zbog veće mase i predstavljaju veći rizik za druge sudionike u prometu.
Električni automobili zanimljiva prilika
Značajan dio ovogodišnjih preporuka čine i rabljeni električni automobili. Zbog brze amortizacije, modeli poput Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Audi Q4 e-tron i Subaru Solterra pojavljuju se kao pristupačne opcije.
Prije samo nekoliko godina, ovi su automobili koštali desetke tisuća eura više, ali danas se mogu kupiti na tržištu rabljenih vozila po cijenama usporedivim s običnim obiteljskim automobilima. Kupci tako dobivaju moderniju tehnologiju, višu razinu aktivne sigurnosti i često bolje rezultate na testovima sigurnosti.
Ovogodišnja lista pokazuje da se tržište automobila mijenja. Tradicionalni favoriti više ne dominiraju kao nekada, brzo padajuće cijene električnih vozila stvaraju nove prilike, a Mazda se tiho etablirala kao jedan od najpouzdanijih izbora za siguran prvi automobil.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas