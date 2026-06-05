Kina u muslimanskoj zemlji pronašla izlaz na more: Ulaže 65 milijardi dolara u tunel dug 13 kilometara i autocestu od 172 kilometra

Malajski tjesnac povezuje Indijski ocean s Južnim kineskim morem. Na svom najužem dijelu, u blizini Singapura, širok je samo 2,8 kilometara, no njime svake godine prođe približno 90.000 brodova. Velika izvozno orijentirana gospodarstva, poput Kine i Vijetnama, uvelike ovise o tom prolazu za transport proizvedene robe na svjetska tržišta, što ga čini ključnim za međunarodnu trgovinu i opskrbne lance.