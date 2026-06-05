Novi megaprojekt
Kina u muslimanskoj zemlji pronašla izlaz na more: Ulaže 65 milijardi dolara u tunel dug 13 kilometara i autocestu od 172 kilometra
Tunel dug 13,5 kilometara bit će izgrađen ispod prijevoja Babusar, planinskog prijevoja koji je tijekom zime često zatvoren. Tunel je dio novog autocestovnog pravca dugog 172 kilometra koji povezuje Pakistan i Kinu.
Pakistan je u srijedu odobrio planove za novu autocestu u okviru sljedeće faze Kinesko-pakistanskog gospodarskog koridora (CPEC), koja bi, ako bude dovršena, uključivala najduži cestovni tunel u zemlji.
Predložena autocesta Mansehra–Naran–Jhal Khand–Chilas, duga 172 kilometra i poznata pod kraticom MNJC, pružila bi alternativnu rutu autocesti Karakoram, ključnoj kopnenoj prometnici za trgovinu između Pakistana i Kine, prenosi Reuters.
Alternativna ruta
Autocesta Karakoram povezuje zapadnu Kinu s pakistanskom lukom Gwadar te predstavlja potencijalnu alternativu pomorskim rutama kroz Malajski tjesnac, jednu od najprometnijih pomorskih prometnih točaka na svijetu. Istodobno poboljšava pristup energetskim zalihama iz zapadne Azije.
Malajski tjesnac povezuje Indijski ocean s Južnim kineskim morem. Na svom najužem dijelu, u blizini Singapura, širok je samo 2,8 kilometara, no njime svake godine prođe približno 90.000 brodova. Velika izvozno orijentirana gospodarstva, poput Kine i Vijetnama, uvelike ovise o tom prolazu za transport proizvedene robe na svjetska tržišta, što ga čini ključnim za međunarodnu trgovinu i opskrbne lance.
U sklopu novog projekta ispod prijevoja Babusar, visokoplaninskog prolaza koji je često zatvoren tijekom zime zbog obilnih snježnih padalina i klizišta, bit će izgrađen tunel dug 13,5 kilometara.
„Ova će mreža služiti kao najbrža, najkraća i najisplativija ruta od Arapskog mora do zapadne Kine“, rekao je ministar komunikacija Abdul Aleem Khan tijekom sastanka Nacionalne uprave za autoceste u utorak, na kojem je projekt dobio službeno odobrenje, izvijestio je Radio Pakistan.
Vodeći projekt inicijative „Pojas i put“
Autocesta bi se gradila u dvije faze. Prva bi povezala Mansehru s Kaghanom, Naranom i prijevojem Babusar, dok bi druga produžila trasu prema sjeveru do Chilasa, gdje bi se ponovno spojila s koridorom autoceste Karakoram.
CPEC, vodeći projekt kineske inicijative „Pojas i put“, uključuje planirana ulaganja vrijedna 65 milijardi američkih dolara usmjerena na jačanje povezanosti dviju zemalja.
Pokrenut 2015. godine, koridor povezuje zapadnu kinesku regiju Xinjiang s pakistanskom lukom Gwadar na Arapskom moru putem opsežne mreže autocesta, željeznica i energetske infrastrukture duge više od 3.000 kilometara.
U zajedničkoj izjavi objavljenoj u svibnju obje su zemlje istaknule važnost projekta te spomenule modernizaciju autoceste. Kina sve više razmatra alternativne prometne pravce uslijed rata u zapadnoj Aziji i geopolitičkih napetosti povezanih s Hormuškim tjesnacem.
Pakistanski premijer Shehbaz Sharif ovoga je tjedna pozvao na produbljivanje suradnje s Pekingom u okviru onoga što su dužnosnici nazvali „CPEC 2.0“, s naglaskom na industrijski razvoj, rudarstvo, informacijsku tehnologiju i posebne gospodarske zone
Izgrađeno više tunela
Štoviše, po prvi put zajednička izjava Pekinga i Islamabada izričito je pozvala treće zemlje da sudjeluju u projektima CPEC-a, što upućuje na nastojanja da se proširi krug ulagača u koridor i privuče dodatni međunarodni kapital.
Prema podacima pakistanske vlade, od ukupno 92 projekta u sklopu CPEC-a dovršena su 43 projekta procijenjene vrijednosti 24,7 milijardi dolara, dok su 23 projekta trenutačno u fazi provedbe. Preostali projekti još nisu izašli iz faze planiranja i odobravanja.
Od pokretanja CPEC-a 2015. godine izgrađeno je više tunela duž autoceste Karakoram, koja prolazi kroz nestabilne regije Khyber Pakhtunkhwa i Gilgit-Baltistan u Kašmiru pod pakistanskom upravom.
Godine 2018. dovršena su dva glavna tunela na dionici Havelian–Thakot autoceste Karakoram, u sklopu šireg programa modernizacije. U veljači ove godine inženjeri su završili svih sedam tunela povezanih s projektom autoceste Dasu, još jednim ključnim dijelom koridora osmišljenim za poboljšanje prometne povezanosti između sjevernog Pakistana i kineske granice.
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