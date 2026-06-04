HRVATSKA IZBORNA JEDINICA
Raspudić: Inicijativa DP-a počinje proizvoditi pozitivne posljedice - HDZ su istjerali na čistac
Saborski zastupnik stranke Drito Nino Raspudić u Novom danu kod Hrvoja Krešića je komentirao incijativu DP-a o uspostavljanju hrvatske izborne jedinice u BiH.
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"Ovo je preozbiljna tema i stvorilo mi je iritaciju kada se takva ozbiljna tema od potpuno nedostojnih aktera koristi da bi se signaliziralo malo. Međutim, nakon ova dva dana to je proizvelo i neke pozitivne posljedice jer je puno zvijeri ostavilo tragove na ovom snijegu kojeg su oni pustili", kaže Raspudić koji se osvrnuo i na komentare premijera.
"Plenković je jučer rekao jednu notornu glupost, a to je da se za promjenu sustava moraju dogovoriti konsenzusom Hrvati s Bošnjacima i Srbima u BIH.
Oni koji mogu popraviti stanje su oni koji su i stvorili problem, a to je međunarodna zajednica", smatra Raspudić i dodaje;
"Njihova javnost je godinama toliko maksimalistički napumpana i oni koji su je napumpali prvo je trebaju ispumpati i onda nametnuti fer rješenje."
Rekao je i da Hrvatska nije ništa vanjskopolitički napravila za poziciju Hrvata u BIH.
"I zabavno u cijeloj ovoj priči, rekao bih politički spoznajno korisno, je što ova u osnovi inicijativa za privlačenje pozornosti DP-a, počinje proizvoditi neke pozitivne posljedice, a to je što su HDZ istjerali na čistac", govori Raspudić.
Kaže i kako mu je žao što se nitko iz SDP-a i Možemo zadnjih dana nije oglasio po ovom pitanju.
Politička promjena u BIH?
Osvrnuo se i na izbore u BIH do kojih je ostalo još četiri mjeseca.
"Kad bi se riješio izborni zakon, da su Hrvati sigurni da im nitko neće nametnuti predstavnike, ja sam siguran da bi vrlo brzo tamo došlo do političke promjene", kaže Raspudić.
Summit EU-a u Tivatu
Za kraj je komentirao i napetosti između Crne Gore i Srbije.
"Možda je ovo samo predstava. Mi u Crnoj Gori de facto trenutačno imamo prosrpsku većinu. Hrvatski interes je apsolutno europska Crna Gora, Crna Gora sa suverenističkom crnogorskom većinom. Ovo se može čitati kao jedna izrežirana igra. Bio bih vrlo oprezan prateći ove procese", zaključio je Raspudić.
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