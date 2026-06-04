Raspudić: Inicijativa DP-a počinje proizvoditi pozitivne posljedice - HDZ su istjerali na čistac

"Ovo je preozbiljna tema i stvorilo mi je iritaciju kada se takva ozbiljna tema od potpuno nedostojnih aktera koristi da bi se signaliziralo malo. Međutim, nakon ova dva dana to je proizvelo i neke pozitivne posljedice jer je puno zvijeri ostavilo tragove na ovom snijegu kojeg su oni pustili", kaže Raspudić koji se osvrnuo i na komentare premijera.