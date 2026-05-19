toplinski val

Svibanj kao srpanj: U ovoj europskoj zemlji temperature idu i do 38°C

19. svi. 2026. 10:50
Ilustracija: János Venczák on Unsplash

Toplinski valovi brzo postaju sve češći i smrtonosniji kako globalne emisije nastavljaju rasti, a čini se da će Španjolska ovog tjedna doživjeti svoj prvi ovogodišnji.

Predviđa se da će temperature dosegnuti 38°C u unutrašnjosti i južnim dijelovima zemlje. Španjolci očekuju ovu vrstu vrućine u srpnju i kolovozu, ali ne i sredinom svibnja.

Vrućina slijedi nakon jedne od najkišovitijih zima u 50 godina, što odražava vremenske ekstreme koji su dio promjena vremenskih obrazaca uzrokovanih klimatskim promjenama, piše Euronews.

Gdje će u Španjolskoj biti najtoplije ovog tjedna?

Španjolska nacionalna meteorološka agencija, AEMET, kaže da će najtoplija mjesta biti u zapadnoj Andaluziji, na jugozapadu zemlje.

Temperature do 34°C očekuju se u Córdobi, 35°C u Sevilli i 32°C u Jerezu de la Fronteri. Extremadura će također biti vrlo vruća s temperaturama od 35ºC u Méridi i 32ºC u Cáceresu.

Manje ekstremne temperature bit će na mediteranskoj obali i u sjevernoj Španjolskoj. Očekuje se da će Valencia do srijede dosegnuti 27ºC, ali bi do četvrtka mogla dosegnuti i do 30ºC.

Situaciju će obilježiti napredovanje anticiklonske dorzalne struje, koja će pogodovati lagano oblačnom nebu i općem porastu temperatura na velikom dijelu poluotoka i Balearskih otoka.

Kiša će biti ograničenija na krajnjem sjeveru poluotoka, prema vremenskim prognozama.

Porast temperature bit će primjetan i tijekom noći u nekim područjima juga i mediteranske obale, gdje će minimalne temperature biti znatno više nego prethodnih dana.

Iako će u većem dijelu Španjolske prevladavati stabilno vrijeme, AEMET ne isključuje mogućnost pljuskova i oluja u područjima sjeveroistoka poluotoka tijekom sljedećih nekoliko dana.

Teme
ekstremne vrućine toplinski val španjolska

