Svibanj kao srpanj: U ovoj europskoj zemlji temperature idu i do 38°C

Toplinski valovi brzo postaju sve češći i smrtonosniji kako globalne emisije nastavljaju rasti, a čini se da će Španjolska ovog tjedna doživjeti svoj prvi ovogodišnji.
Predviđa se da će temperature dosegnuti 38°C u unutrašnjosti i južnim dijelovima zemlje. Španjolci očekuju ovu vrstu vrućine u srpnju i kolovozu, ali ne i sredinom svibnja.
Vrućina slijedi nakon jedne od najkišovitijih zima u 50 godina, što odražava vremenske ekstreme koji su dio promjena vremenskih obrazaca uzrokovanih klimatskim promjenama, piše Euronews.
Gdje će u Španjolskoj biti najtoplije ovog tjedna?
Španjolska nacionalna meteorološka agencija, AEMET, kaže da će najtoplija mjesta biti u zapadnoj Andaluziji, na jugozapadu zemlje.
Temperature do 34°C očekuju se u Córdobi, 35°C u Sevilli i 32°C u Jerezu de la Fronteri. Extremadura će također biti vrlo vruća s temperaturama od 35ºC u Méridi i 32ºC u Cáceresu.
Manje ekstremne temperature bit će na mediteranskoj obali i u sjevernoj Španjolskoj. Očekuje se da će Valencia do srijede dosegnuti 27ºC, ali bi do četvrtka mogla dosegnuti i do 30ºC.
🌡️Temperaturas en ascenso:— AEMET (@AEMET_Esp) May 18, 2026
➡️Jueves y viernes: máximas de pleno verano en Península y Baleares; 36-38 ºC en los valles del suroeste y Ebro.
➡️Viernes y sábado: noches tropicales en el suroeste peninsular.
➡️En Canarias las máximas de pleno verano se esperan el fin de semana. pic.twitter.com/PJGx2KP6wm
Situaciju će obilježiti napredovanje anticiklonske dorzalne struje, koja će pogodovati lagano oblačnom nebu i općem porastu temperatura na velikom dijelu poluotoka i Balearskih otoka.
Kiša će biti ograničenija na krajnjem sjeveru poluotoka, prema vremenskim prognozama.
Porast temperature bit će primjetan i tijekom noći u nekim područjima juga i mediteranske obale, gdje će minimalne temperature biti znatno više nego prethodnih dana.
Iako će u većem dijelu Španjolske prevladavati stabilno vrijeme, AEMET ne isključuje mogućnost pljuskova i oluja u područjima sjeveroistoka poluotoka tijekom sljedećih nekoliko dana.
