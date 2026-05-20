Nad Europom se razvija rekordna toplinska kupola, evo što je to
Samo nekoliko dana nakon neuobičajeno hladnog, višednevnog arktičkog prodora koji se savršeno poklopio s tradicionalnim razdobljem "Ledenih svetaca" sredinom svibnja, na putu je potpuni vremenski preokret u Europi. Na većem dijelu kontinenta razvija se rekordno izazovna toplinska kupola.
Pokretačka snaga ove dramatične atmosferske promjene obrasca je jačanje gornjeg grebena koji se izgrađuje iz sjeverozapadne Afrike i širi se preko zapadne i središnje Europe. Ova značajka razvija se u klasični fenomen toplinske kupole, gdje uporni visoki tlak djeluje kao toplinski poklopac, zarobljavajući i kontinuirano komprimirajući zrak koji se spušta, piše Severe Weather Europe.
Dijelovi jugozapadne i zapadne Europe pripremaju se za svoje prve službene "toplinske dane" u godini. Predviđa se da će temperature u Španjolskoj i Portugalu porasti na srednjih do gornjih 30-ih °C.
Ova rastuća masa tople zraka postupno će se širiti prema sjeveru i istoku, potiskujući popodnevne maksimume na sredinu do gornjih dvadesetih stupnjeva Celzijusa u većem dijelu zapadne Europe, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku i središnju Europu. Temperature će biti oko 15°C iznad dugogodišnjeg prosjeka za kraj svibnja.
Što je toplinska kupola?
Kad su se u prošlosti u Europi, Sjedinjenim Državama i Kanadi događali značajni i rekordni toplinski valovi, toplinska kupola je bila faktor koji je tome doprinio. Toplinska kupola obično je dominantna značajka ljetnih vremenskih obrazaca na oba kontinenta. Ovaj fenomen nazivamo toplinskom kupolom kada se razviju ekstremno visoke temperature. Evo kako funkcionira i zašto je bitno razumjeti ga u široj mjeri.
Gornji grebenski uzorak, ili vrlo topla zračna masa na većim nadmorskim visinama, također poznat kao Gornji maksimum (ili blokirajući maksimum), obično formira toplinsku kupolu. Ovaj vremenski obrazac donosi visoke, a ponekad i rekordne temperature u područje ispod.
Izraz se koristi kad se široko područje visokog tlaka zraka zadržava nad velikim dijelom kontinenta. Ako je događaj izuzetno stabilan i ekstreman, obično traje nekoliko dana ili tjedana.
Toplinska kupola djeluje poput poklopca na loncu. Opsežna kupola zadržava topli zrak na svim razinama ispod, a slojevi tonu prema tlu. Stoga zračna masa postaje anomalno topla na najnižim nadmorskim visinama i izuzetno vruća blizu površine.
Prekomjerna toplina u toplinskim kupolama može značajno utjecati na ljudsko zdravlje i biti opasna za posebno ranjive skupine stanovništva, poput starijih osoba, djece i osoba s već postojećim zdravstvenim stanjima koja se mogu pogoršati ekstremnom vrućinom.
Zbog dugotrajne izloženosti visokim temperaturama, građevinski radnici, poljoprivrednici i drugi radnici na otvorenom koji rade dugo imaju povećan rizik od bolesti povezanih s toplinom. Ljudi koji žive u siromaštvu također su podložniji smrtnim slučajevima od toplinskih kupola, jer su im kuće često izgrađene s površinama koje zadržavaju toplinu, poput betona i azbesta.
Toplinska iscrpljenost javlja se pri izlaganju visokim temperaturama dulje vrijeme. Dovodi do dehidracije, vrtoglavice, a u težim slučajevima toplinska iscrpljenost može napredovati do toplinskog udara.
Visoka relativna vlažnost tijekom toplinskog vala također može značajno utjecati na tijelo. Iz tog razloga koristimo toplinski indeks kako bismo predstavili prirodni osjećaj vrućih temperatura i visoke vlažnosti. On ilustrira prirodni odnos između temperature i vlažnosti.
Rekordna toplinska kupola razvija se nad zapadnom Europom
Opća vremenska slika nad sjevernim Atlantikom i Europom suočava se s dramatičnim preokretom, jer se blokirajući maksimum nad Atlantikom urušava i snažan topli oblak razvija se od sjeverozapadne Afrike u jugozapadnu i zapadnu Europu do sljedećeg vikenda.
Opsežni gornji greben postupno će se širiti dalje na sjever i istok, dominirajući većim dijelom europskog kontinenta tijekom ostatka svibnja.
Smjernice za srednjoročni ansambl (ECMWF i GFS) pokazuju da bi geopotencijalne visine od 500 mbara mogle doseći gotovo rekordne razine za mjesec svibanj, penjući se iznimno visoko kako se gornja suptropska zračna masa širi.
Kako se gornji greben širi, s vremenom će se proširiti i područje visokog tlaka na površini. To će donijeti vrijednosti znatno iznad normalnog tlaka na površini većine kontinenta, osim krajnjeg jugoistoka i krajnjeg sjevera Europe, gdje će se neki gornji valovi kretati rubom gornjeg grebena.
Značajno toplija zračna masa postupno će se širiti prema sjeveru tijekom vikenda, prvo preko jugozapadne Europe u četvrtak i petak, a zatim u zapadnu Europu do vikenda. Do početka sljedećeg tjedna, najtoplije i najanomalnije zračne mase bit će iznad Španjolske, Portugala, Francuske, Beneluksa i Ujedinjenog Kraljevstva. Očekuje se da će se postupno širiti dalje na sjever i istok do sredine sljedećeg tjedna.
Anomalije temperature blizu površine već će biti jake u Španjolskoj i Portugalu u četvrtak, a u petak i subotu će se povećati prema sjeveru u Francuskoj. Temperature će biti između 12-16 °C iznad normale za kraj svibnja, lokalno potencijalno i više.
Stoga će se dnevne temperature popeti na gornjih 20-ih do donjih 30-ih u nekim regijama.
Prvi toplinski val sezone
S jačanjem grebena u zraku i povezanim toplim oblakom, temperature će prvo početi značajno rasti diljem jugozapadne Europe. U četvrtak će dosegnuti sredinu tridesetih stupnjeva Celzijusa u južno-središnjem Portugalu i jugozapadnoj Španjolskoj, a nastavit će se u petak.
Toplinski val će se zatim pojačati tijekom vikenda, s dnevnim najvišim temperaturama koje će dosegnuti gornje tridesete stupnjeve Celzijusa u subotu i nedjelju nad jugozapadnim Pirenejskim poluotokom.
Značajna toplina i toplinski val počinju nad Francuskom u petak, s najvišim dnevnim temperaturama koje će se popeti na gornje dvadesete stupnjeve Celzijusa za veći dio zemlje i do niskih do srednjih tridesetih stupnjeva Celzijusa za jugozapad.
Toplina će se također postupno širiti u Njemačku i Beneluks kako se približavamo vikendu. Temperature bi lokalno mogle doseći i preko praga od 30 °C. Prvi put ove sezone. Britanski otoci će također doživjeti neuobičajeno vruće dane tijekom vikenda do početka sljedećeg tjedna, zahvaljujući snažnoj Toplinskoj kupoli koja se zadržava nad zapadnom Europom.
To bi trebalo omogućiti da temperatura blizu površine poraste do blizu 30-ih stupnjeva u nedjelju i ponedjeljak. Također će biti prilično toplo nad Irskom i Škotskom, s prognozom najnižih 20-ih stupnjeva. Temperature će se također postupno penjati od gornjih 20-ih do najnižih 30-ih stupnjeva diljem Mediteranske regije, Italije, središnje Europe i Balkana od kasnog vikenda do sljedećeg tjedna.
Najviše temperature ovisit će o tome koliko će se istočno proširiti gornja blokirajuća maksimalna temperatura nakon svoje zrele faze nad zapadnom Europom u nedjelju i ponedjeljak. Sljedeći će tjedan ipak ostati neuobičajeno vruć za kraj svibnja.
