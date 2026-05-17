Oglas

NAJVEĆI ZAGAĐIVAČI

Klimatska prijetnja iz zraka: Tri zračne luke ispuštaju više CO2 od cijelog Pariza

author
N1 Info
|
17. svi. 2026. 07:24
Dubai zračna luka aerodrom UNSPLASH
Ilustracija: Nichika Sakurai on Unsplash

Tri europske zračne luke proglašene su među najvećim zagađivačima u svijetu, unatoč tvrdnjama da su predane postizanju neto nulte emisije do 2050. godine.

Oglas

Novo istraživanje think-tanka za globalna pitanja ODI Global, u partnerstvu s Transport and Environment (T&E), otkrilo je 10 najzagađujućih zračnih luka analizirajući utjecaj 1300 međunarodnih čvorišta na klimu i kvalitetu zraka.

Analiza, koja koristi podatke iz 2023. (najnovije dostupne statistike) koje je dostavilo Međunarodno vijeće za čisti prijevoz, otkrila je da bi zrakoplovni sektor bio peti najveći emiter kad bi bio država, piše Euronews.

10 najzagađujućih zračnih luka

Zračna luka Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koja djeluje kao glavno transferno čvorište, proglašena je najzagađujućim aerodromom od svih, emitirajući 23,2 milijuna tona emisija CO2.

Londonski Heathrow u Velikoj Britaniji zauzeo je drugo mjesto s emisijom od 21 milijuna tona CO2, a slijedi ga Los Angeles (18,8 milijuna). Zajedno, ove tri zračne luke odgovorne su za tri puta više emisija CO2 od cijelog grada Pariza - isključujući emisije iz zrakoplovstva.

Zračna luka Seoul Incheon u Koreji zauzela je četvrto mjesto, a slijede je njujorška zračna luka John F. Kennedy. Zatim su to bili Hong Kong, Charles de Gaulle u Francuskoj i Frankfurt u Njemačkoj.

Globalno, samo 100 zračnih luka odgovorno je za otprilike dvije trećine ukupnih emisija CO2 iz putničkih letova, dok europske zračne luke proizvode više emisija CO2 nego čvorišta u Latinskoj Americi, Bliskom istoku i Africi zajedno.

"Sektor ovisan o fosilnim gorivima"

T&E tvrdi da nova istraživanja pokazuju da zrakoplovstvo i dalje „izvan puta“ prema ostvarenju ciljeva neto nulte emisije.

"Dopuštanje sektoru ovisnom o fosilnim gorivima da se nastavi širiti povećanjem kapaciteta zračnih luka samo pojačava najveću ranjivost zrakoplovstva", kaže Denise Auclair iz T&E.

"U većini europskih glavnih gradova i regija, ekonomski argumenti za proširenje zračnih luka više nisu potkrijepljeni najnovijim dokazima. Krajnje je vrijeme da damo prioritet našoj energetskoj neovisnosti i zdravlju građana", dodala je.

Sam Pickard, istraživački suradnik u ODI Globalu, upozorava da, iako su mnogi sektori postupno smanjivali svoje emisije od značajnog Pariškog sporazuma 2015. godine, utjecaj zrakoplovstva stalno raste.

"Osim toga, još uvijek redovito čujemo o planovima proširenja zračnih luka koji ignoriraju status sektora izvanrednog kada su u pitanju emisije. Ovo više ne bi trebalo biti zakopano pod tepih s polovičnim obećanjima o povećanju skupih takozvanih održivih zrakoplovnih goriva ili slabim mehanizmima kompenzacije. Potrebna je istinska strategija i plan puta koji uključuje upravljanje potražnjom", dodao je.

Iz londonskog Heathrow poručili su: "Imamo jasan plan za postizanje neto nulte vrijednosti, a planovi proširenja moraju ispuniti pravno obvezujuće ciljeve Ujedinjenog Kraljevstva u vezi s ugljikom, kvalitetom zraka i bukom koje je postavila vlada".

PROČITAJTE JOŠ

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ