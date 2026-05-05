Kilogram trešanja 20 eura: "Od čega su, od zlata?"

Na zagrebačke tržnice stigle su rane trešnje, ali po cijeni koju si malo tko može priuštiti. Za kilogram uvoznih, uglavnom španjolskih trešanja, na pojedinim štandovima treba izdvojiti i do 20 eura
"Cijene ne da su lude, to su totalno lude cijene. Nemoguće je da za pola kile jagoda traže pet eura, a kilogram trešanja 20 eura. Od čega je to, zlata?”, zapitao se Davor iz Zagreba.
Zagrepčanka Ela smatra da su takve cijene apsurdne za prosječnog kupca. Uz svaki "takav štand odmah bih stavila nekoga iz porezne uprave, pa onoga tko je u stanju to kupiti pitala za porijeklo novca”, rekla je za RTL.
Domaćih trešanja na tržnicama neće biti do kraja svibnja, ali ni one zasigurno neće biti jeftine. Kupci smatraju da se cijene voća sve manje prilagođavaju životnom standardu građana.
"Cijene su dosta visoke, ne prilagođavaju se stanovništvu i kupcima. Trebalo bi to ipak biti malo jeftinije da ljudi mogu preživjeti, jer dosta teško žive", kaže Zagrepčanka Ankica Mirić.
Trgovci s tržnica nisu baš skloni komentirati cijene, aIi jedan od njih rekao je kako se mora izaći u susret kupcima.
"Ja živim od toga i kupci su zadovoljni. Treba razmišljati i o ljudima koji imaju roditelje s malim mirovinama”, izjavio je prodavač Saudin.
Hadžić: Masovno nas pljačkaju
Vlasnik OPG-a Robert Hadžić trešnje uzgaja desetljećima, a ove godine će ih prodavati za 7 do 8 eura po kilogramu - gotovo tri puta jeftinije od nekih trenutno ponuđenih uvoznih, ali i dalje je ta cijena visoka.
Hadžić tvrdi da su glavni problem preprodavači.
"To je totalno ludo vrijeme, nema veze s realnošću. U redu, to je španjolska trešnja, vjerojatno iz Extremadure, koja puno ranije stiže nego naša, ali mogu sa sigurnošću reći da te iste trešnje u zemljama gdje se izvoze, poput Njemačke ili Austrije, nisu 20 eura. Možda su 10 do 12, ali ne 20. Ovo je zbilja špekulativno i masovno nas pljačkaju”, poručuje Hadžić.
Kupcima koji žele znati kupuju li svježe domaće ili voće koje je danima putovalo iz inozemstva, Robert Hadžić savjetuje da pogledaju peteljku.
"Kad je peteljka potpuno zelena, nije dehidrirala i nije počela tamniti, to je prvi znak da je trešnja došla iz blizine, da nije putovala sedam dana i stajala po skladištima i hladnjačama”, objašnjava.
