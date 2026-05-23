Trešnje vam brzo omekšaju i istrunu? Evo gdje biste ih trebali čuvati

N1 Info
23. svi. 2026. 16:43
trešnje
Ilustracija: Joanna Kosinska on Unsplash

Sezona trešanja je u punom jeku, ali zbog svoje osjetljive strukture vrlo brzo gube svježinu ako se ne skladište pravilno. Upravo zato način skladištenja igra ključnu ulogu u očuvanju njihovog okusa, sočnosti i kvalitete.

Trešnje su lako kvarljivo voće koje brzo gubi svježinu na sobnoj temperaturi, često nakon jednog do dva dana.

Najbolji način skladištenja trešanja je u hladnjaku, gdje niske temperature usporavaju razvoj bakterija i plijesni, koje su glavni uzroci kvarenja voća. Na taj način im se produžuje rok trajanja i zadržava prirodna svježina, piše Klix.ba.

Osim toga, hladniji i blago vlažan zrak u hladnjaku pomaže trešnjama da zadrže sočnost i čvrstoću, sprječavajući njihovo isušivanje i gubitak teksture. Hlađenje također usporava prirodne procese u voću koji utječu na promjenu boje i okusa.

Kako bi produžili njihovu svježinu, uklonite one koje su nagnječene. Trešnje s peteljkama ostaju dulje svježe, stoga ih nemojte prerano uklanjati. Trešnje operite neposredno prije upotrebe, jer vlaga ubrzava njihovo kvarenje.

Ostavljanje trešanja na kuhinjskom pultu ili u posudi na sobnoj temperaturi ubrzava njihovo kvarenje. Toplina pogoduje razvoju mikroorganizama, pa voće brzo omekša, gubi svježinu i može dobiti neugodan miris.

Već nakon kratkog boravka na toplini, trešnje postaju manje privlačne, mijenjaju boju i okus te gube svoju karakterističnu hrskavost i slatkoću. Zbog toga se preporučuje da se trešnje odmah nakon kupnje čuvaju u hladnjaku, kako bi se što dulje očuvala njihova kvaliteta i svježina.

