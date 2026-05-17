DMARD lijekovi: Što su, kada se točno koriste i zašto su dobri kod nekih specifičnih bolesti?

DMARD (Disease-modifying antirheumatic drugs) lijekovi su oni koji mijenjaju tijek upalne reumatske bolesti i utječu na prirodan tijek bolesti, posebno reumatoidnog artritisa. Ovi lijekovi utječu na simptome bolesti, ali i utječu na ishod bolesti. Ipak, potrebno je neko vrijeme da počnu djelovati i da se uoči poboljšanje.

Posebna vrsta lijekova su DMARD lijekovi koji su vrlo važni u tretiranju reumatoidnog artritisa. Osim reumatoidnog, koriste se i za tretiranje psorijatičnog artritisa ili ankilozantnog spondilitisa.

Ova vrsta lijekova je dobra jer ublažava bol i ostale simptome, ali jednako tako i smanjuje upalu i poboljšava stanje.

Što su DMARD lijekovi?

DMARD lijekove prepisuje liječnik, a služe za tretiranje pojedinih bolesti. Oni djeluju tako da smiruju imunološki sustav koji je previše aktivan, a to se događa kod autoimunih bolesti. DMARD lijekovi su vrsta imunosupresiva koji reguliraju imunološki sustav i sprječavaju ga da oštećuje tkivo u tijelu.

Oni zaustavljaju ili usporavaju progresiju upalnih bolesti.

DMARD se koriste kod: reumatoidnog artritisa, psorijatičnog artritisa, ankilozantnog spondilitisa, lupusa, multiple skleroze, Crohnove bolesti, upalne bolesti crijeva, miozitisa, skleroderme i sličnih autoimunih bolesti.

Osim toga, ova vrsta lijekova se može koristiti i za tretiranje pojedinih vrsta raka.

Vrste DMARD lijekova

Postoje konvencionalni sintetski i biološki DMARD lijekovi. Konvencionalni su oni koji utječu na cijeli imunološki sustav. Oni se češće prepisuju jer izazivaju manje nuspojava i najčešće se uzimaju u obliku tableta.

S druge strane su biološki DMARD lijekovi koji utječu na određene stanice imunološkog sustava. Ovi lijekovi su bolji i efektivniji, ali su i jači pa imaju i veći rizik od pojava nuspojava.

Uzimaju se intravenozno i to najčešće kada konvencionalni DMARD nisu djelovali.

Zašto su dobri DMARD lijekovi?

Ovi lijekovi su dobri jer tretiraju više vrsta bolesti i stanja i jer su u tome vrlo uspješni.

Pomažu u smanjenju bolova i upala, ali i zaustavljaju progresiju bolesti. Mogu se koristiti u kombinaciji s brojnim drugim lijekovima.

Osim toga, ova vrsta lijekova ne djeluje samo na simptome, već i utječe na generalno poboljšanje stanja i organizma, suzbijaju upale, sprječavaju uništavanje zglobova i održavaju remisiju.

Uz to, sprječava se pojava dodatne štete u organizmu.

Koje su nuspojave DMARD lijekova?

Kao i svaki lijek i ova skupina lijekova imaju određene nuspojave. One se ne moraju javiti kod svih ljudi i ne moraju biti intenzivne. Same nuspojave ovise od vrsti DMARD lijekova.

Najčešće se kod obje vrste lijeka javljaju:

povećani rizik od infekcija

anemija

manjak bijelih krvnih stanica

nizak broj trombocita

povišeni jetreni enzimi

Kod konvencionalnih DMARD lijekova se javlja: gubitak apetita, mučnina ili povraćanje, proljev, bol u abdomenu ili osip.

Kod bioloških DMARD lijekova se mogu javiti: herpes, hepatitis, tuberkuloza, povišeni kolesterol ili povećani rizik od krvnih ugrušaka.

Koliko je potrebno da DMARD lijekovi krenu djelovati?

Kao i kod svakog lijeka i ovim lijekovima je potrebno određeno vrijeme da počnu djelovati. Točnije, radi se o periodu od najmanje nekoliko tjedana, koliko je potrebno da se cijeli imunološki sustav izregulira.

Ovo znači da olakšanje neće nastupiti odmah nakon uzimanja prve infuzije ili tablete.

Konvencionalni DMARD lijekovi mogu početi djelovati tek nakon mjesec ili više dana, dok će biološki početi djelovati nakon nekoliko tjedana.

Zaključak

DMARD lijekovi se koriste kod pojedinih bolesti, posebno kod reumatoidnog artritisa. Oni smanjuju upalu i bolove, ali i štite imunološki sustav i usporavaju progresiju bolesti. Kao i kod svakih lijekova i DMARD izazivaju određene nuspojave, a one će ovisiti o vrsti terapije.

Važno je znati da je potrebno dulje vremena da počnu djelovati, ali i da će se trebati uzimati dulji period.