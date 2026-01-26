Film "Svadba" oborio rekorde gledanosti: U samo 4 dana prikazivanja postao najgledaniji hrvatski film

Film „Svadba” Igora Šeregija je u samo nekoliko dana oborio rekorde gledanosti, te s ukupno 219.563 gledatelja u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini, nakon prvog vikenda prikazivanja, ostvario najbolje kino otvaranje hrvatskog filma svih vremena u Hrvatskoj i cijeloj regiji.
"Od zagrebačke premijere 20. siječnja zaključno sa prvim vikendom prikazivanja, film je u Hrvatskoj pogledalo 170.496 gledatelja, dok ga je u Bosni i Hercegovini pogledalo 49.067 gledatelja, čime je dosegnuta impresivna brojka od 219.563 gledatelja”, priopćeno je.
Kino prikazivač CineStar izvijestio je da je samo u svojim dvoranama prodao 154.016 ulaznica, iz čega proizlazi da su ostala kina u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini prodala 65.547 ulaznica, dodaje se.
“Jako sam ponosan na cijelu ekipu ispred i iza kamere i oduševljen reakcijama publike. Hvala doista svima. Ovo je nagrada za težak rad svih nas skupa i nadam se da će ove brojke potaknuti nove domaće komedije i komercijalne filmove”, rekao je scenarist i redatelj Igor Šeregi.
Kelava: Uz sav trud, bilo je teško očekivati ove razmjere 'Svadbamanije'
Producent filma Ivan Kelava istaknuo je kako je, uz sav trud, ove razmjere 'Svadbamanije' bilo teško očekivati, izrazivši nadu da su gledateljima filmom podigli raspoloženje, pa makar i na 97 minuta.
Hrvoje Krstulović, predsjednik Uprave Blitz grupe, ocijenio je kako su marketinška strategija i distribucija unutar te grupe od samog starta vođene cjelovito i dugoročno, s jasnim ciljem: stvoriti filmski događaj koji se ne propušta.
Chris Marcich, ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra, ustvrdio je kako 170 tisuća gledatelja na otvaranju predstavlja apsolutni rekord gledanosti u prvom vikendu za hrvatski film, što vidi i kao potvrdu da postoji veliki interes i ljubav prema domaćem filmu, što je iznimno ohrabrujuće za cijelu audiovizualnu industriju.
„Baš i kao intimniji autorski radovi, projekti s velikim komercijalnim potencijalom daju veliki obol raznolikosti i kreativnosti hrvatske kinematografije, što nas dodatno motivira da nastavimo pružati podršku kvalitetnim hrvatskim filmovima”, dodao je.
U toj filmskoj priči o djevojci iz Hrvatske i momka iz Srbije koji očekuju dijete, što nevoljko moraju prihvatiti njihove tradicionalne obitelji, glume Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Linda Begonja, Vesna Trivalić, Anđelka Stević Žugić, Roko Sikavica, Nika Grbelja i Marko Grabež, Seka Sablić i Srđan Žika Todorović, Snježana Sinovčić Šiškov, Dejan Aćimović.
Nakon svečanih premijera u Zagrebu, Banjoj Luci i Sarajevu, za 28. siječnja najavljena je premijera u Beogradu, dan kasnije i u Novom Sadu te u Ljubljani početkom veljače.
