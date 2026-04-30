PPROVJERITE
Milijuni korisnika Androida suočavaju se s blokadom WhatsAppa. Je li vaš telefon pogođen?
WhatsApp je jedna od najvažnijih aplikacija za korisnike pametnih telefona diljem svijeta zbog jednostavnosti korištenja i sveprisutnosti na iPhoneu i Androidu.
Oglas
Mnogi ga sada koriste kao zadanu uslugu razmjene poruka umjesto tradicionalnog SMS-a ili aplikacije za tekstualne poruke unaprijed instalirane na pametnim telefonima.
Prema novom izvješću, piše Express, tvrtka u vlasništvu Mete planira ukinuti podršku za starije verzije Androida, što bi moglo ostaviti milijune ljudi sa starijim uređajima bez mogućnosti pristupa aplikaciji nakon što se naprave promjene.
To je prema WABetaInfo, koji izvještava da WhatsApp 8. rujna planira ukinuti podršku za Android telefone s verzijama operativnog sustava starijim od Androida 6.
S obzirom na to da je najnovija verzija koju je Google objavio Android 16, a Android 6 je objavljen 2015., malo je vjerojatno da će to utjecati na Android telefon u vašem džepu.
Najnoviji podaci Statcountera pokazuju da je svjetska upotreba Androida 5.0 na 0,69 posto, što je oko 3 milijuna uređaja.
Jedini način da se ova promjena zaobiđe je ulaganje u novi, ažurirani Android telefon. To je vjerojatno dobra ideja u svakom slučaju, jer telefoni koji još uvijek koriste Android 5.0 u ovom trenutku neće godinama primati sigurnosna ažuriranja, a ni druge popularne aplikacije možda neće ispravno raditi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas