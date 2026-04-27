knjiga "Itamar K."

Otkazana promocija knjige Netanyahuova brata u Splitu

N1 Info
27. tra. 2026. 18:18
Iddo Netanyahu
Predstavljanje knjige 'Itamar K.' Idda Netanyahua, brata izraelskog premijera Benjamin Netanyahua, zakazano za 28. travnja u 11 sati, neće se održati prema odluci nakladnika Despot Infinitus, priopćeno je iz splitske Gradske knjižnice Marka Marulića.

Prema pisanju Slobodne Dalmacije, sutra je u splitskoj Knjižnici Dalmatina, koja djeluje u sklopu Gradske knjižnice Marka Marulića, trebala biti održana promocija Netanyahuove knjige. Prostor je ustupljen na upit izdavačke kuće Despot Infinitus.

‘Promocija je javna, otvorena, u duhu narodnog knjižničarstva, za sve upite, rasprave i kulturu dijaloga’, kratko je za Slobodnu prethodno potvrdila ravnateljica GKMM-a Grozdana Ribičić. Kao i zagrebačko gostovanje, piše tportal, i ovaj se događaj, prema dostupnim informacijama, organizirao bez šire službene najave.

Iddo Netanyahu, brat izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, za kojim je Međunarodni kazneni sud raspisao tjeralicu zbog ratnih zločina, prošlog je tjedna boravio u Zagrebu gdje je na Fakultetu političkih znanosti održao predavanje studentima.

Na FPZG je stigao na poziv profesora Borisa Havela, u sklopu kolegija ‘Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism’, a sada dolazi i u Split.

Netanyahuov dolazak na FPZG izazvao je oštre reakcije dijela studenata, koji su organizirali prosvjed ispred fakulteta. Poručili su da se akademski prostor ne bi trebao davati osobama povezanim s izraelskim političkim vrhom dok traje rat i humanitarna kriza na Bliskom istoku.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

