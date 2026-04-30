Merz najavio bolne uštede i reforme

Nakon žestoke svađe se njemačka vlada dogovorila oko proračunskih planova, a dogovoren je i plan o reformi zdravstvenog sustava.
Njemački kancelar Friedrich Merz (Kršćansko-demokratska unija CDU) i vicekancelar Lars Klingbeil (Socijaldemokratska stranka Njemačke SPD) u srijedu su u odvojenim nastupima pred medijima predstavili glavne smjernice proračuna za 2027. godinu te osnovne obrise planirane reforme zdravstvenog sustava.
O detaljima tih dvaju planova, ali i o drugim pitanjima, vlada se nedavno toliko žestoko prepirala da su neki promatrači govorili o prijevremenom raspadu koalicije – i to nakon manje od godinu dana na vlasti. Nedavno je, navodno, Merz vikao na svog vicekancelara Klingbeila koji je ujedno i ministar financija, piše Deutsche Welle.
Porez na šećer od 2028.
Najprije je pred mikrofone stupio Merz, uz ministricu zdravstva Ninu Warken (CDU) koja u idućoj godini planira u zdravstvenom sustavu uštedjeti oko 16 milijardi eura, nešto manje nego što je prvotno bilo planirano. Pacijenti u Njemačkoj se ubuduće moraju pripremiti na veću participaciju za lijekove te na manju državnu potporu za troškove zubnih proteza.
Novo je da je planiran i porez na šećer koji bi trebao stupiti na snagu 2028. godine. Štednje će, međutim, biti i na mnogim drugim područjima, kako je naglasio Merz: "Jer želimo pravednost u našoj zemlji. Zato svi moraju dati svoj doprinos: liječnici, bolnice, ljekarne, farmaceutska industrija, osiguranici, ali i poslodavci".
Vlada se posebice sporila oko pitanja trebaju li primatelji socijalne pomoći (Bürgergeld), odnosno ljudi koji su dugo nezaposleni ili uopće ne mogu raditi, ubuduće biti zdravstveno osigurani iz poreznih sredstava. Prije svega su se socijaldemokrati ovdje zalagali za dalekosežne promjene, dok njihovi koalicijski partneri CDU i CSU nisu htjeli previše opteretiti državni proračun.
Kompromis predviđa da država u narednim godinama sudjeluje u plaćanju troškova – najprije s 250 milijuna eura, a zatim iz godine u godinu sve više – a što su dosad u potpunosti snosili osiguranici.
Ogromni izdaci za obranu ponovno snažno rastu
Merz je napomenuo da reformu još mora usvojiti Bundestag. No unatoč tome odmah su uslijedile kritike skupina koje su na udaru reforme u ovom obliku. Diakonie, jedna od dviju velikih kršćanskih humanitarnih organizacija u Njemačkoj, upozorila je na posljedice. Predsjednik ove organizacije, Rüdiger Schuch, izjavio je: "Strahujemo da će ovaj paket štednje u zakonskom zdravstvenom osiguranju ići na štetu onih koji ionako imaju malo novca".
Nakon kancelara, vicekancelar i ministar financija Lars Klingbeil predstavio je glavne smjernice proračuna za 2027. godinu. Izdaci od oko 543 milijarde eura znače povećanje od oko 20 milijardi u proračunu u odnosu na 2026., što se ponajprije objašnjava većim izdacima za obranu.
Za sva ostala područja Klingbeil je najavio daljnje uštede: oko četiri milijarde eura planira se uštedjeti na mirovinskom sustavu, a dodatne tri milijarde trebala bi donijeti učinkovitija digitalizacija.
Klingbeil: Krivac je Trump
Klingbeil je za napetu proračunsku situaciju naveo i krivca: američkog predsjednika Donalda Trumpa. Prema njegovim riječima, Trump je isprva svojom nepredvidivom carinskom politikom naštetio gospodarstvu, koje se zatim ipak blago oporavilo početkom godine.
To je trajalo samo do kraja veljače, do izraelsko-američkih napada na Iran: "Moramo utvrditi da je Trumpov neodgovorni rat s Iranom i globalni šok cijena energije, koji je time izazvan, prepolovio naš gospodarski rast. Dinamika je zasad zaustavljena".
Unatoč tome, Klingbeil, koji je ujedno i predsjednik njemačkih socijaldemokrata, smatra da je na dobrom putu u reformskim i planovima uštede: "Želim ovdje još jednom vrlo jasno reći: moj najvažniji cilj je osigurati radna mjesta, stvoriti nova radna mjesta i potaknuti gospodarski rast u našoj zemlji".
I kancelar je prije njega naglasio da ovaj dan pokazuje kako je vlada itekako sposobna za kompromise. U posljednje je vrijeme u suradnji koalicijskih partnera bilo trzavica, rekao je Merz, ali to je normalno u demokraciji.
Tema mirovina izaziva spor u vladi
Te trzavice su se pojavile, primjerice, oko pitanja mirovina. Stručna komisija trebala bi do ljeta izraditi plan za sanaciju kronično deficitarnog mirovinskog sustava.
No i prije toga kancelar je naljutio koalicijskog partnera izjavom izrečenom prije desetak dana na kongresu udruženja banaka u Frankfurtu na Majni: "Zakonsko mirovinsko osiguranje ubuduće će najviše služiti kao osnovna sigurnost za starost. Ono više neće biti dovoljno za očuvanje životnog standarda".
Budući da je državna mirovina, osobito u istočnim saveznim pokrajinama, za mnoge ljude jedino osiguranje za starost, više predstavnika socijaldemokratskog koalicijskog partnera u vladi optužilo je Merza da takvim izjavama nepotrebno uznemirava građane.
