Splitski onkološki pacijenti dobili pravo na besplatni prijevoz do bolnice

Splitski onkološki bolesnici koji se liječe u KBC Split dobili su pravo na besplatni organizirani prijevoz na terapije i medicinske postupke, potvrdili su u četvrtak u Gradu nakon stupanja na snagu pravilnika, a Split se time pridružio malobrojnim gradovima koji imaju tu mjeru.
Grad Split ovom mjerom dodatno osnažuje sustav podrške onkološkim bolesnicima, s naglaskom na dostupnost, solidarnost i kvalitetu života najranjivijih sugrađana, poručuju iz gradske uprave.
Cilj mjere je olakšati pristup zdravstvenim uslugama i smanjiti financijsko i logističko opterećenje bolesnika i njihovih obitelji, a postupak ostvarivanja prava pojednostavljen je kroz standardizirani zahtjev.
Za ostvarivanje prava potrebno je podnijeti zahtjev koji je dostupan na službenim stranicama Grada (rubrika Obrasci.).
