sigurnosni stručnjak
Letica za N1 o uhićenjima zbog dojava o bombama: Mora se utvrditi motiv, ali posljedice su slične terorizmu
Sigurnosni stručnjak Ante Letica komentirao je za N1 s našim Bornom Šmerom uhićenja zbog lažnih dojava o bombama, te što možemo dalje očekivati.
Oglas
Upitali smo ga koliko je ozbiljno što se ovakav slučaj sada kvalificira kao terorizam, a ne samo lažna uzbuna, te hoće li uopće policija uspjeti dokazati ovo kao djelo terorizma?
"Odlično je što su počinitelji ili dio počinitelja otkriveni, i što će vjerojatno te lažne dojave o podmetnutim napravama u školama vjerojatno prestati. Međutim, ono što je bitno je kvalifikacija kaznenog djela. Da bi odredili biće kaznenog djela, moramo utvrditi motiv. Ukoliko je motiv iz ovog, ja bih rekao, seta terorističkih motiva, znači politički, vjerski, nacionalni, rasni i tako dalje, onda je to terorizam. Ako nije, onda je kriminal", kaže Letica.
"Ja nisam pravnik, ali iz tog svog dugogodišnjeg iskustva mogu tako reći. Ono što je bitno ovdje naglasiti također je da, nažalost posljedice ovakvih djela, a i da se radi o kriminalu, posljedice mogu biti vrlo slične terorističkim akcijama. Zašto? Zato što teroristi nastoje svojim akcijama nanijeti materijalnu štetu, nanijeti ljudske žrtve, ali zapravo i stanovništvo dovesti u jednu situaciju straha, panike, nesigurnosti, nepovjerenja u funkcioniranje pravne države i tako dalje, nepovjerenja da ih institucije pravne države mogu zaštititi."
"Dakle, teroristi kažu sljedeće: Mi vas napadamo, napadamo vas kad hoćemo, napadamo vas kako hoćemo i nitko vas od nas, od nas ne može zaštititi, i vi zato trebate promijeniti svoj način života, svoje, uh, svoj ritam života i tako dalje, i mi zapravo gospodarimo vašim životima. To je jedna od temeljnih stvari koja se i dogodila ovdje u ovom slučaju, jer je napadnut zapravo najranjiviji dio našeg društva, to su naša djeca, učenici osnovnih škola, srednjih škola, pa i nažalost vrtića."
Posljedice su vrlo slične terorističkim, ali da bi se utvrdilo pravo biće kaznenog djela, mora se utvrditi motiv. Motiv zbog čega su ta djeca, ti mladići, tako postupali i zašto su počinili takva kaznena djela, kaže Letica, a to ćemo vidjeti što će i kako će odreagirati državno odvjetništvo, odnosno sudac istrage, naglašava.
Mladići su se, čini se dogovarali putem gejmerskih chatova, koliko su zapravo takve platforme danas možda potencijalno opasne za nekakvu radikalizaciju ili širenje nepoćudnih, u najmanju ruku, ideja?
"Novi načini i modusi komuniciranja su i bogatstvo i blagoslov, ali i prokletstvo i opasnost. Imamo već puno slučajeva i već odavno da se društvene mreže koriste za radikalizaciju i to radikalizaciju u najgorem smislu riječi, za obuku, terorističku obuku, za vrbovanje za terorističke akcije i organizacije, za upućivanje u terorističke akcije i tako dalje. Dakle, to sve što u svijetu doprinosi napretku i tako dalje, nažalost ima i ovu negativnu konotaciju o kojoj službe trebaju voditi računa i ja sam siguran da vode računa."
Postoji li onda mogućnost da su ovi maloljetnici bili iskorišteni od strane nekakvih organiziranih skupina ili stranih aktera eventualno?
"Mogućnost uvijek postoji, samo kažem, istraga treba utvrditi točno o čemu se tu radi i što je što. Bez toga samo ovako možemo nagađati, špekulirati, ali kažem, vidjet ćemo kad oni budu privedeni na ispitivanje u DORH i kad sudac istrage to sve odradi, vidjet ćemo što će biti s njima", odgovara Letica.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas