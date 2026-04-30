"kratkoročne pogodnosti"
EU glatko odbio ubrzani ulazak Ukrajine, nudi alternative: "Članstvo nije moguće"
Zemlje EU pripremaju paket kratkoročnih pogodnosti za Ukrajinu kako bi je približile Uniji, nakon što su prijestolnice odbacile planove za ubrzano punopravno članstvo.
Ponuda koja se oblikuje uključivala bi veći pristup tržištu te dublje sudjelovanje u programima i institucijama EU-a, reklo je za POLITICO četvero diplomata upoznatih s raspravama, koji su govorili anonimno zbog povjerljivosti pregovora.
“Prioritet Ukrajine i dalje je punopravno članstvo u EU-u”, rekao je ukrajinski veleposlanik pri EU-u Vsevolod Čencov za POLITICO. “Ali također očekujemo rane, konkretne korake koji će integraciju početi provoditi odmah.”
Prijedlozi su nastali nakon napete večere u ožujku, tijekom koje su države članice odbacile prijedloge Europske komisije o “obrnutom proširenju”, koji bi omogućili Ukrajini ulazak prije dovršetka ključnih reformi — umjesto toga tražeći konkretnu ponudu koju Kijev može predstaviti domaćoj javnosti dok radi na reformama potrebnima za punopravno članstvo.
“Od trenutka te večere … države članice jasno su dale do znanja da bi bilo vrlo teško vidjeti članstvo u kratkom roku”, rekao je jedan diplomat. “Ali moramo imati pozitivnu ponudu o tome kako možemo bolje napredovati zajedno prije toga.”
Približavanje Kijeva
Na strani EU-a, dužnosnici razmatraju načine kako uključiti Ukrajinu u dijelove tržišta, financijske sheme i političke institucije Unije prije samog pristupanja — model koji je diplomat opisao kao “ubrzanu postupnu integraciju”.
Njemačka i Francuska, obje snažne podupirateljice Ukrajine, ali oprezne prema ubrzanom procesu pristupanja, među zemljama su koje oblikuju ponudu. Njemački kancelar Friedrich Merz prošlog je tjedna rekao da trenutačno članstvo Ukrajine u EU-u “naravno, nije moguće”, ali je sugerirao da bi Kijevu moglo biti ponuđeno “sudjelovanje u Europskim vijećima bez prava glasa”, kao i sudjelovanje u određenim formatima s drugim institucijama poput Europskog parlamenta.
Još jedna opcija koju zagovaraju saveznici Ukrajine jest dodjeljivanje Kijevu statusa “države u pristupanju” kako bi se pokazalo da je čvrsto na putu prema članstvu u EU-u, prema litavskom prijedlogu u koji je POLITICO imao uvid.
Taj se status povijesno odnosio na zemlje koje su potpisale pristupni ugovor i čekaju njegovu ratifikaciju. No u dokumentu se navodi da ukrajinski slučaj “pokazuje da je njezin europski put dosegao razinu stabilnosti i smjera koja zaslužuje slično priznanje”.
U međuvremenu, Kijev traži konkretniju ekonomsku pomoć. Čencov je rekao da Ukrajina želi “postupni pristup jedinstvenom tržištu EU-a povezan s napretkom u reformama, dublje sudjelovanje u programima i institucijama EU-a te brz napredak u sporazumima poput ACAA radi olakšavanja trgovine”.
Sporazum o ocjenjivanju sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA) omogućio bi EU-u i Ukrajini međusobno priznavanje proizvodnih standarda, čime bi se olakšalo kretanje industrijske robe preko granice bez dodatnih provjera.
Ukrajina također traži uključivanje svojih poduzeća u strateške industrijske dijaloge Komisije u sektorima poput proizvodnje vozila, čelika i kemikalija, rekao je Čencov, “kako bismo bolje uskladili naše industrije s lancima vrijednosti EU-a”.
Takvi bi koraci, dodao je, donijeli “trenutne ekonomske koristi” i ojačali povjerenje investitora, istovremeno čineći put Ukrajine prema EU-u korisnim za obje strane i prije samog članstva.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare