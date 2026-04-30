Izrael ubio najmanje devet ljudi u Libanonu usprkos "primirju"

Izraelski napadi i prijetnje na jugu Libanona eskaliraju, dok libanonska vlada proziva Izrael zbog kršenja primirja.
Izraelski napadi na jug Libanona ubili su najmanje devet osoba, prema libanonskoj Nacionalnoj novinskoj agenciji (NNA), unatoč trostrukom produljenju “primirja” posredovanog od strane Sjedinjenih Država, objavljenom prošlog tjedna, piše Al Jazeera.
U općini Jebchit ubijene su tri osobe, a sedam ih je ranjeno u napadu koji je uništio stambenu zgradu. U općini Toul ubijene su četiri osobe, a šest ih je ranjeno. U općini Harouf ubijene su dvije osobe, a u napadu je uništena i jedna kuća.
Izraelske snage posljednjih su dana pojačale napade na jug Libanona, uz izvješća o topničkom granatiranju gradova Zawtar al-Sharqiyah, Yohmor al-Shaqif i Bayt al-Sayyad.
Samo u posljednja 24 sata izraelski zračni napadi ubili su više od 20 ljudi, uključujući dvije obitelji, dvojicu libanonskih vojnika i trojicu bolničara. Više od 70 osoba, uključujući djecu, ranjeno je u napadima.
Izraelska vojska također je upravo izdala nove prijetnje prisilnim raseljavanjem za 15 južnolibanonskih gradova i sela, uključujući Jebchit, Toul, al-Samanieh, Sahel al-Hnieh, Qlailah, Wadi Jilo, al-Kanisa, Kafr Jouz, Majdal Zoun i Seddiqine.
Izraelski ministar: Sudbina južnog Libanona bit će poput sudbine Gaze
Izraelski ministar obrane Israel Katz obećao je da će sudbina juga Libanona biti poput sudbine Gaze, unatoč privremenom “primirju” između Izraela i Hezbollaha, postignutom uz američko posredovanje prije gotovo dva tjedna i produljenom za tri tjedna prošlog tjedna.
Report from Nabatieh as the Israel army issues a forced displacement order for the area and the Lebanese Ministry of Health announces a new death toll from Israeli attacks:
2,586 people killed and 8,020 people wounded since March 2nd. pic.twitter.com/BhBrjt6rpl
Libanonski predsjednik Joseph Aoun u četvrtak je osudio “kontinuirana izraelska kršenja” na jugu Libanona, rekavši da se ona događaju “unatoč primirju, kao i rušenja kuća i bogomolja, dok broj ubijenih i ranjenih raste iz dana u dan”.
“Mora se izvršiti pritisak na Izrael kako bi poštovao međunarodne zakone i konvencije te prestao ciljati civile, bolničare, civilnu zaštitu i humanitarne zdravstvene i humanitarne organizacije”, dodao je libanonski predsjednik.
Poziv na osnivanje istražnog povjerenstva o izraelskim zločinima
U međuvremenu je predsjednik parlamenta Nabih Berri pozvao na “hitno osnivanje međunarodnog istražnog povjerenstva o zločinima izraelske okupacije”.
Izvještavajući iz Bejruta, Al Jazeerin Malcolm Webb rekao je: “Libanonski predsjednik Aoun zatražio je od SAD-a datum za nastavak pregovora, ali je također rekao da Izrael mora u potpunosti provesti primirje.
“Libanonska vlada, Izrael i SAD nastojali su odvojiti te razgovore od američkih pregovora s Iranom. No, s obzirom na to da se borbe nastavljaju zaoštravati, čini se da je jedino što bi ih moglo usporiti dodatni pritisak Trumpa na Izrael da prestane”, rekao je.
Izraelski napadi od 2. ožujka ubili su najmanje 2.576 ljudi u Libanonu, a ranili 7.962, prema najnovijim podacima libanonskog Ministarstva javnog zdravstva.
