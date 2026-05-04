REZERVIRAN PREMA PANTHEONU
Damir Bakić: Inflacija pohlepe hara... Jandroković? Pokušava se izvući iz gliba na račun Možemo
Saborski zastupnik platforme Možemo Damir Bakić, u Novom danu kod Hrvoja Krešića, komentirao je rast inflacije i energetsku krizu, najavu izgradnje podatkovnog centra u Topuskom te izjave Gordana Jandrokovića da su "spremni obračunati se s radikalnom ljevicom"
Govoreći o rastu inflacije u kontekstu nadolazeće turističke sezone, Bakić je naglasio kako je teško prognozirati da će situacija ići na nabolje.
"Teško je prognozirati da će situacija ići na bolje. Problem stvara cijena energenata koji su poskupjeli, a neki analitičari govore i o nestašicama. Onoliko koliko će trajati ratni sukob na Bliskom istoku i blokada Hormuškog tjesnaca, toliko će rasti i cijene nafte, a toliko će rasti i inflacija. Poskupe li energenti, sve će poskupjeti”, prognozira Bakić, ali napominej da smo mi imali najvišu stopu inflacije i prije aktualne energetske krize.
Smatra da previše ovisimo o turizmu i da su cijene usluga jedan od glavnih motora naše inflacije, kao i "naša nesposobnost da iole poradimo na prehrambenoj dostatnosti".
Inflacija pohlepe i lov u mutnom
"Koristili smo sredstva za oporavak i otpornost. Možda smo se i oporavili od posljedica koronakrize i potresa, ali nismo ništa postigli na otpornosti. Naša poljoprivreda nije nam dostatna, na to se lijepi naša struktura ekonomije, ovisnost o turizmu i spirala inflacje, uz rast cijena usluga", upozorava Bakić.
Prema njegovu mišljenju, intervencija vlade u trošarine i uvođenje tzv. plivajućeg PDV-a bile su dobre mjere, ali smatra kako vlada treba ponovno uvesti porez na ekstraprofit jer smo suočeni s "inflacijom pohlepe".
"Imamo inflaciju pohlepe ili lov u mutnom, a toga se najviše i priobojavamo na početku turističke sezone pa je trebalo uvesti porez na ekstraprofit. Imali smo ga 2023., uveden je bio na godinu dana i polučio je neke rezultate. Vlada se u pokušaju sprečavanja rasta cijena hrane odrekla dvije milijarde eura PDV-a, ali to nije dalo rezultate nego su trgovci ostvarili ekstraprofite koje sad trebamo oporezovati", istaknuo je Bakić.
Rezerve prema projektu Pantheon
Kad je riječ o Pantheonu, projektu podatkovnog centra u Topuskom Bakić kaže kako je jako ambiciozan, ali da otvara brojna pitanja, "od kojih neka nisu još ni postavljena".
"Vidjeli smo naše i američke državne dužnosnike i investitore u propagiranju projekta, ali imamo velike rezerve prema njemu. Po snazi električne energije koja će mu biti potrebna, nema takvog na svijetu, nema ga ni u Americi. Potrebna električna energija je centralno pitanje jer kažu da će trebati 10 TWh godišnje, a naša cijela godišnja potrošnja je 20 TWh. Mi takvih kapaciteta nemamo, a nemamo ni kapaciteta za transfer električne energije jer su potrebna golema postrojenja, a još manje imamo kapaciteta za proizvodnju te struje", upozorava Bakić.
Dodao je i kako investitori najavljuju da će se struja pribaviti iz obnovljivih izvora i to preko privatnih dobavljača, a mi u ovom trenutku imamo samo 1,5 TWh godišnje iz obnovljivih izvora. Naglašava i kako to duboko zadire u energetsku strategiju Hrvatske.
"Kako možemo razgovarati o tome, ako to saznajemo usput i to od investitora. Spominju se i plinske elektrane, male modularne nuklearne elektrane, ali sve to se treba prvenstveno riješiti u našem parlamentu jer tu su i pitanja emisija topline, buke, utjecaja na okoliš,... Ne treba u startu biti negativan, ali na ta nam se pitanja duguju odgovore", rekao je zastupnik platforme Možemo.
"Jandrokovićev glib"
Bakić je komentirao i izjave predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da su "spremni obračunati se s radikalnom ljevicom".
"Neko nas već vrijeme intenzivno napadaju i ti su napadi kontinuirani, napada nas i premijer Plenković i niži državni dužnosnici HDZ-a, a zagrebački HDZ radi ridikuloznu propagandu vlade i iznosi potpuno vulgarne optužbe na račun Možemo. Ne znam što je problem s ljevicom i ne znam što bi to bila radikalna ljevica. Nije mi jasno u čemu smo mi tako radikalni. Jasno mi je da za njihove birače to baca loše svjetlo na nas, ali što je to radikalno u gradskoj upravi, u gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću i njegovim zamjenicima, po čemu sam ja radikalan?", zapitao se Bakić.
Uvjeren je kako ih HDZ želi na bilo koji način ocrniti, a Jandrokovićeve izjave vidi kao pokušaj da "prebrodi tešku kompromitaciju".
"Jandroković nikako da prebrodi tešku, neizbrisivu kompromitaciju kad je dozvolio u parlamentu da mu zastupnik pozdravlja ustaškim pozdravom, a da on nije reagirao nego je poručio da u demokraciji svatko može govoriti što hoće. Trajno se kompromirirao i možda se sad ovakvim izjavama pokušava izvući iz tog gliba", zaključio je Bakić.
