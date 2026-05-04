Jedan od najvećih gradova tone toliko brzo da se to može uočiti iz svemira

Ciudad de México tone gotovo 25 centimetara godišnje, pokazuju nove satelitske snimke koje je ovog tjedna objavila NASA, što ga čini jednim od gradova na svijetu koji najbrže tone.
Jedno od najvećih i najnaseljenijih urbanih područja na svijetu, koje se prostire na oko 7.800 četvornih kilometara i ima oko 22 milijuna stanovnika, meksički glavni grad i okolni gradovi izgrađeni su na dnu nekadašnjeg jezera. Mnoge ulice u središtu grada nekoć su bile kanali, tradicija koja se i danas održava na rubnim, ruralnim područjima.
Intenzivno crpljenje podzemnih voda i urbani razvoj značajno su smanjili vodonosnik, zbog čega Ciudad de México tone već više od stoljeća, ostavljajući mnoge spomenike i starije zgrade - poput Metropolitanske katedrale, čija je gradnja započela 1573. - vidljivo nagnutima. Smanjivanje vodonosnika također je pridonijelo kroničnoj krizi s vodom, za koju se očekuje da će se dodatno pogoršati, piše Assoacited Press (AP).
The ground beneath Mexico City is slowly sinking, and now, the NISAR satellite can track it from space.— NASA Earth (@NASAEarth) April 29, 2026
New data shows parts of the city (in blue) that sank more than half an inch (more than 2 cm) per month from Oct. 2025 to Jan. 2026. pic.twitter.com/5uDM1B9Mwx
"To oštećuje ključnu infrastrukturu Ciudad de Méxica, poput podzemne željeznice, sustava odvodnje, vodoopskrbe, stambenih objekata i ulica“, rekao je Enrique Cabral, istraživač geofizike na Nacionalnom autonomnom sveučilištu u Meksiku.
Grad tone toliko brzo da se to može uočiti iz svemira. U nekim dijelovima grada tlo se spušta prosječnom brzinom od oko dva centimetra mjesečno, pokazuje novo NASA-ino izvješće, primjerice u području glavne zračne luke i kod poznatog spomenika Anđeo neovisnosti.
To znači da godišnje grad tone oko 24 centimetra. U manje od jednog stoljeća ukupno je potonuo više od 12 metara, prema Cabralu.
NASA-ine procjene temelje se na mjerenjima provedenima između listopada 2025. i siječnja 2026. pomoću moćnog satelita NISAR, koji može pratiti promjene na Zemljinoj površini u stvarnom vremenu, a riječ je o zajedničkom projektu NASA-e i Indijske organizacije za svemirska istraživanja.
Znanstvenik NISAR-a Paul Rosen rekao je da projekt, bilježeći detalje Zemlje iz svemira, „otkriva i što se zapravo događa ispod površine“.
Šire gledano, istraživači se nadaju da će ovu tehnologiju primijeniti diljem svijeta za praćenje prirodnih katastrofa, promjena na rasjedima, učinaka klimatskih promjena u područjima poput Antarktike i slično.
Vlasti su desetljećima uglavnom ignorirale problem, osim stabilizacije temelja ispod pojedinih spomenika poput katedrale. No nakon nedavnog pogoršanja krize s vodom, kaže Cabral, počele su više ulagati u istraživanja.
Snimke satelita NISAR i podaci koji iz njih proizlaze bit će ključni za znanstvenike i vlasti u planiranju rješenja. "Da bismo dugoročno ublažili ovaj problem, prvi korak je da ga uopće razumijemo", zaključio je Cabral.
