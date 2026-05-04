Oglas

CARINSKI SPORAZUM

Merz: Trump je donekle s pravom razočaran; Amerikanci su spremni, a Europljani nisu

author
Hina
|
04. svi. 2026. 10:16
Merz i Trump
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Najavljeno povećanje carina američkog predsjednika Donalda Trumpa na uvoz automobila iz EU nije usmjereno samo na Njemačku, nego na Europsku uniju u cjelini, poručio je njemački kancelar Friedrich Merz.

Oglas

"Carine bi se odnosile na cijelu Europu, a ne samo na pojedine zemlje", rekao je Merz za njemačku televiziju ARD, dodajući kako je Trump donekle s pravom razočaran što carinski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i EU iz kolovoza 2025. još nije zaključen.

Otpor tom sporazumu i dalje postoji u Europskom parlamentu, istaknuo je kancelar.

Merz je napomenuo da Trump postaje sve nestrpljiviji jer europska strana nastavlja iznositi nove uvjete.

"Amerikanci su spremni, a Europljani nisu", rekao je, dodajući kako se nada da će konačni dogovor uskoro biti postignut.

U kolovozu 2025. Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen postigli su okvirni dogovor kojim bi se carine na većinu robe iz EU koja se uvozi u Sjedinjene Američke Države, uključujući automobile i autodijelove, ograničile na 15 posto.

Trump je u petak izjavio da planira od sljedećeg tjedna povećati carine na automobile i kamione iz EU na 25 posto, navodeći kao razlog nepoštivanje dogovorenog trgovinskog okvira.

Pročitajte još

Teme
carine donald trump eu friedrich merz njemačka sad trumpove carine

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ