Rutte: Europljani su "shvatili Trumpovu poruku"

Rutte je također rekao da sve više europskih zemalja unaprijed raspoređuje sredstva poput lovaca na mine i minolovaca u blizini Perzijskog zaljeva kako bi bile spremne za "sljedeću fazu". Više europskih zemalja poručilo je da su spremne sudjelovati u misiji koja bi osigurala slobodu plovidbe kroz Hormuški tjesnac po završetku rata.