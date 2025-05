Cipele u kući – da ili ne? Ako vam je zdravlje važno, odgovor je jasan

Podijeli :

Jedno istraživanje pokazalo je da se na 96 % cipela nalaze koliformne bakterije, koje se uobičajeno nalaze u fekalijama. Pa zašto je onda toliki problem zamoliti goste da se izuju prije nego što uđu u vaš dom?

Nošenje cipela u kući je odvratno. Zapravo, više od toga – postoje znanstveni dokazi da to može imati ozbiljne zdravstvene posljedice, a ako želite stvari prikazati dramatičnije, moglo bi biti i opasno po život.

Do sada je ovo bilo jednostavno polarizirajuće pitanje: Ili ste kućanstvo u kojem se izuvaju cipele ili niste. No sada se potajno širi novi pokret – kućanstva s cipelama koja potajno žele postati kućanstva bez cipela, ali ih je strah da će ispasti pretjerano strogi ako uvedu to pravilo. Može li netko biti „kućanstvo bez cipela“, a da ne odiše „energijom kućanstva bez cipela“, pitaju se komentatorica Guardiana Polly Hudson.

Ljudi koji se zalažu za izuvanje dobivaju lošu reputaciju, iako su u suštini u pravu – obuća koju nosimo vani prenosi bakterije, alergene i toksične kemikalije koje mogu uzrokovati E. coli, MRSA ili razne smrtonosne infekcije krvi. U istraživanju Sveučilišta u Arizoni, 96 % testiranih cipela bilo je pozitivno na koliformne bakterije, koje se uobičajeno nalaze u izmetu.

“Sada će, pretpostavljam, svi pokušati uvjeriti sebe da su dio onih 4 %, no iako matematika nije moja jača strana, prilično sam sigurna da ne možemo svi biti u toj manjini. Drugim riječima, radije ćemo dopustiti prijateljima da nam raznose fekalije po kući nego ih zamoliti da izuju cipele jer to zvuči kao da smo kontrol-frikovi bez smisla za humor”, piše Hudson.

Drugi problem kućanstava bez cipela je to što vas većina unaprijed ne upozori pa možete završiti bosi među ljudima bez ikakve pripreme – što nije ugodno ni za vas ni za druge – ili, još gore, u svojim najgorim čarapama. Cipele vam možda čine ključan dio modnog izričaja pa bez njih izgledate kao katastrofa. Također, kućanstva bez cipela nikako da pronađu idealnu provedbu pravila. Ako ponude zajedničke papuče – fuj. Ako ih ne ponude – još gore.

