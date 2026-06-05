Zastupnički dom SAD-a izglasao devet milijardi dolara pomoći Ukrajini

Iako su mnogi članovi Kongresa iz obje stranke snažno podupirali Ukrajinu u prvim godinama nakon što je Rusija u veljači 2022. pokrenula invaziju, neki od Trumpovih najbližih republikanskih saveznika, uključujući vodstva Zastupničkog doma i Senata, postali su hladniji prema Kijevu otkako se Trump vratio u Bijelu kuću u siječnju 2025.