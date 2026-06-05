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Vremenska prognoza

Mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, evo što nas čeka za vikend

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Tea Blažević
|
05. lip. 2026. 07:23
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03.06.2036. Zagreb - Kisni dan u gradu. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL

Iako u mnogim predjelima ima umjerene pa i povećane naoblake, dijelom je sunčano u većini predjela.

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U nastavku petka treba računati na porast naoblake, lokalno kišu i pljuskove s grmljavinom, oko sredine dana i poslijepodne, najprije na zapadu zemlje, kasnije i drugdje u unutrašnjosti.

Navečer i u noći na subotu na istoku unutrašnjosti lokalno može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom. Nestabilnosti će biti i duž obale, češće na sjevernom dijelu. Pritom vjetar prolazno može pojačati, sjevernog smjera u drugom dijelu dana. 

Subota ujutro će još biti kišovita na istoku unutrašnjosti, zatim ponovno sredinom dana i poslijepodne treba računati lokalno na pljuskove u grmljavinu, ali izglednije duž Jadrana i uz Jadran.

Nedjelja će biti pretežno sunčana i uglavnom suha. Tek rijetko gdje na kopnu može biti pljuskova sredinom dana i poslijepodne. Temperature u postupnom porastu. 

Novi tjedan počet će također nestabilno.

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vremenska prognoza vrijeme

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