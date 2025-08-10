Pretrpane, prljave i bučne: Europske plaže na koje se turisti nikad ne bi vratili

Prema novom izvješću tvrtke za računalni oblak Cloudwards, europske plaže među najčešće su kritiziranima u svijetu - osobito kada je riječ o pretrpanosti. Nalazi se temelje na analizi recenzija s TripAdvisora za 200 najposjećenijih plaža u svijetu, koristeći filtre s ključnim riječima kako bi se identificirale najčešće pritužbe.