Nisu kao na Instagramu
Pretrpane, prljave i bučne: Europske plaže na koje se turisti nikad ne bi vratili
Svake godine milijuni ljudi hrle prema najpopularnijim europskim morskim destinacijama sanjajući o idiličnom bijegu. No za mnoge stvarnost ne ispunjava očekivanja stvorena savršenim fotografijama.
Prema novom izvješću tvrtke za računalni oblak Cloudwards, europske plaže među najčešće su kritiziranima u svijetu - osobito kada je riječ o pretrpanosti. Nalazi se temelje na analizi recenzija s TripAdvisora za 200 najposjećenijih plaža u svijetu, koristeći filtre s ključnim riječima kako bi se identificirale najčešće pritužbe.
Od zbijenog pijeska na Sardiniji do cjelonoćnih zabava u Grčkoj, izvješće otkriva nesklad između Instagramom uljepšanih prizora i stvarnog iskustva koje posjetitelji dožive.
Europa dominira globalnom listom pretrpanih plaža
Ako ste ikad morali hodati kilometar da pronađete komadić slobodnog pijeska ili dijelili more s flotom napuhanih jednoroga, ovo vas vjerojatno neće iznenaditi: osam od deset najkritiziranijih plaža zbog pretrpanosti nalazi se u Europi.
Bournemouth Beach u Ujedinjenom Kraljevstvu zauzeo je vrh liste među europskim zemljama, i peto mjesto globalno, s čestim primjedbama na čistoću i gužvu. No malo je europskih zemalja koje stoje lošije od Italije kad je riječ o pretrpanosti.
La Pelosa na Sardiniji - zadivljujući pojas pijeska okružen tirkiznim morem na sjeverozapadu otoka - nalazi se na samom vrhu globalne ljestvice po pritužbama na gužvu, s gotovo 87 posto negativnih recenzija koje spominju pretrpanost.
"Bio je radni dan ujutro sredinom rujna, a gužva je podsjećala na središnji London/New York/Sydney za Novu godinu", napisao je jedan korisnik u recenziji La Pelose.
Spiaggia La Cinta, pet kilometara dugačka plaža bijelog pijeska okružena borovima i dinama na istočnoj obali Sardinije, zauzela je drugo mjesto u ovoj kategoriji.
Odmah iza sardinskih dragulja slijede Praia da Falésia u Portugalu - poznata po zlatnom pijesku i strmim liticama - te Cala Comte na Ibizi i malena Konnos Bay na Cipru, koja se unatoč skučenosti često opisuje kao "mali raj na otoku".
Grčke plaže među najprljavijima i najbučnijima - i najposjećenijima
Grčka je prošla nešto bolje od nekih drugih destinacija kad je riječ o pretrpanosti, ali je istaknuta u drugim kategorijama.
Balos Lagoon na Kreti zauzela je 26. mjesto ukupno i sedmo mjesto globalno po prljavštini, s gotovo polovinom pritužbi koje se odnose na čistoću i 40 posto na gužvu.
Elafonissi, još jedna omiljena kretska plaža poznata po ružičastom pijesku i plitkom moru, rangirana je kao sedma najkritiziranija plaža globalno. Više od 70 posto negativnih recenzija spominje gužvu, ali rijetko i buku ili prljavštinu.
Porto Katsiki, razglednica-plaža na otoku Lefkada u Jonskom moru, ušla je među deset globalno najkritiziranijih po buci i ometanju. Možda ne iznenađuje da ju je popis "50 najboljih svjetskih plaža" ipak rangirao kao 36. za 2025. godinu, što pokazuje kako ogromna popularnost može stvoriti golem pritisak na ekološki osjetljive lokacije.
Kako su sastavljene ljestvice
Cloudwards je analizirao više od 1,3 milijuna recenzija s TripAdvisora za 200 plaža širom svijeta. Negativne recenzije filtrirane su prema ključnim riječima koje se odnose na četiri glavne kategorije pritužbi: prljavštinu, gužvu, duge redove i buku.
Svaka plaža dobila je ocjenu pritužbi od 0 do 100, na temelju učestalosti tih ključnih riječi. Što je ocjena viša, to su pritužbe češće.
Zato je još šokantnije vidjeti da je legendarna Waikiki Beach na Havajima dobila savršenu ocjenu 100 – iz svih pogrešnih razloga.
Val regulacije mogao bi obuzdati pritisak turizma
Brojne destinacije pate od istog spleta čimbenika: ograničenih površina obale, zagušenja u sezoni i viralne popularnosti na društvenim mrežama koja nadmašuje infrastrukturu i opterećuje lokalne zajednice.
Neke od plaža navedenih u izvješću već poduzimaju korake kako bi se borile protiv pretjeranog turizma i očuvale svoj osjetljivi okoliš – i možda svoj ugled.
Sardinija je predvodnica u Europi s nizom ljetnih mjera usmjerenih na smanjenje štete na najpopularnijim morskim lokacijama. One uključuju dnevne limite posjetitelja, obavezne rezervacije unaprijed i, u nekim slučajevima, zabranu nošenja ručnika kako bi se spriječila erozija pijeska.
U Grčkoj je 2025. uvedena nova ulaznica od 20 eura za putnike s kruzera koji posjećuju preopterećena otočna odredišta poput Mikonosa i Santorinija.
Španjolska je, s druge strane, zabranila alkohol na nekim plažama i uvela novčane kazne kako bi suzbila neprimjereno ponašanje.
Sve je to dio šireg suočavanja s problemom prekomjernog turizma diljem Europe – od gradova do mora.
Ovoga ljeta, zlatno obećanje savršenog odmora na plaži testiraju gužve, kaos i sve veći jaz između očekivanja i stvarnosti. U eri filtriranih fotografija i viralne slave, čak bi i raj mogao imati svoju granicu izdržljivosti, piše Euronews.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare